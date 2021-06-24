华厦眼科在三明成立院士专家工作站

近日，福建省三明市科协“众心向党 自立自强”——庆祝中国共产党成立100周年暨学习贯彻两院院士大会、中国科协十大精神科技工作者主题教育活动在三明中关村科技园举行。

受访者供图

会上，华厦眼科医院集团专家委员会主席、斜视与小儿眼科专家、国际眼科科学院院士赵堪兴领衔的“三明眼科医院院士专家工作站”正式成立，三明市委组织部副部长许家源向三明眼科医院院长陈勇飞授牌。

陈勇飞表示，希望借助此次院士专家工作站的成立，在推动三明市小儿眼科事业的发展的同时加强学术交流，通过学习赵堪兴的临床经验和治疗方法，丰富小儿眼科学科诊疗手段，提升小儿疑难眼病诊疗水平，解决众多小儿眼科医师临床实际问题。

据介绍，本次院士工作站的成立，将凝聚政府、学校、医疗卫生机构、学生、家庭、社会等多方合力，多措并举、分工负责、一致行动，共同推进儿童青少年近视防控。工作站还将建立儿童青少年视力健康监测数据库，每年开展全市儿童青少年视力动态监测，努力实现全市儿童青少年近视监测全覆盖。同时，严格按照《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求，坚持综合防控、科学防控、精准防控、有效防控，实施一批专项行动，健全儿童青少年近视防控工作格局，切实提高儿童青少年视力健康水平。