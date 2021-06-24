为消除“免疫鸿沟”贡献中国力量

近期，更强新冠病毒变异毒株“德尔塔”入侵全球90多个国家或地区，给本就笼罩在疫情阴霾中的世界带来新的威胁。目前，中国在产能有限、自身需求巨大的情况下，已经向国际社会提供了超过3.5亿剂次疫苗，包括向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国还加入了世卫组织主导的新冠疫苗实施计划（COVAX），承诺首批提供1000万剂次疫苗。

病毒是全人类共同的敌人。百年未遇的新冠肺炎疫情延宕已逾一年，疫情起伏反复，病毒频繁变异，形势仍然复杂严峻。应对疫情防控，是关乎人类发展的大事，也是全球治理的紧迫课题。当前全球新冠肺炎疫情仍处于高水平流行期，疫苗仍然被世界公认为最有效的应对之举，越来越多的国家认识到疫苗接种不再是一道“选择题”，而是“必答题”。

疫苗短缺和分配不均是当前全球抗击疫情面临的巨大挑战。放眼全球，当前疫苗接种不平衡问题更加突出，个别国家甚至囤积了几倍于本国人口的新冠疫苗，导致一些发展中国家无苗可用。世卫组织负责获得药品和卫生产品的助理总干事玛丽安热拉·西芒在一份声明中指出，世界迫切需要多种新冠疫苗来解决全球范围内巨大的疫苗获取不平等问题。

对此，中国在第74届世界卫生大会一般性辩论发言中重申：“呼吁各方坚持多边主义，团结抗疫，确保疫苗、诊断试剂等公共产品公平可及，确保大流行防范与应对机制可持续，加强卫生体系建设，保障卫生人力资源，促进全民健康覆盖，推动构建人类卫生健康共同体。”上月召开的全球健康峰会上，中国坚定呼吁要摒弃“疫苗民族主义”，并重申解决好疫苗产能和分配问题，增强发展中国家的可及性和可负担性。凡此种种，充分彰显了中国坚定支持推动抗疫国际合作的世界担当。

中国不是坐而论道的清谈客，而是起而行之的行动者。中国新冠疫苗研发数量与速度居世界前列，两款灭活疫苗进入世卫组织紧急使用清单，向全球供应超过3.5亿剂。为更大力度缓解疫苗供应紧张局面，中国疫苗企业快马加鞭，与有能力的国家开展授权生产和联合研究。目前，我国已有3家企业与8个国家开展联合生产，同时还在与10个国家商讨合作生产事宜，未来将继续推进我国疫苗企业向更多发展中国家进行技术转让，支持企业开展国际产能合作。

消除“免疫鸿沟”，全力推进世界人民生活回归“常态化”，在自身人口基数巨大、疫苗供应十分紧张的情况下，中国尽己所能对外提供更多疫苗，以实际行动践行疫苗“全球公共产品”承诺，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性贡献中国力量，为阴霾笼罩的全球疫情注入信心与希望。随着中国疫苗的安全性、有效性、便利性得到充分证明，中国将坚持想发展中国家之所想、急发展中国家之所急，以实际行动推进全球疫苗公平合理分配，给世界带来更多选择。

新冠疫情席卷世界一年有余，频繁冻结的全球流动向人们昭示“大疫面前无人能独善其身”。以行践言支持国际抗疫合作，助力全球早日构建起免疫屏障，中国将继续秉持人民至上、关怀弱者、统筹各方、充分协商的原则，为中国人民担当、为发展中国家担当、为全人类担当！