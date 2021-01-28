2021数字大健康行业投资峰会 探讨行业发展机遇与挑战

2021数字大健康行业投资峰会于1月27日在北京召开，峰会由投资机构Reynold Lemkins瑞凯中国主办；北京服务贸易协会协办。来自中国数字大健康行业的智库专家、主管单位、产业独角兽、全球知名会计师事务所、律所及交易所的首席代表应邀出席，凝聚智慧，共商议事。

2021数字大健康行业投资峰会现场

“十四五”规划和建议要求结合“互联网+医疗服务“，持续推广远程医疗，到2022年实现98%以上基层医疗卫生机构接入互联网，并实现医联体内部业务的互联共享。中国医疗健康行业正在经历前所未有的供给侧改革，预计将会通过促进院外渠道的发展以及加速数字化进程对药品流通和医疗健康服务的提供带来深远的影响。近年来已出台多项有利于“互联网+医疗健康”的政策，包括线上开具处方、线上处方药销售、线上问诊合法化及标准化、医保报销支持以及鼓励线下医院建立互联网医院等等。

主办方Reynold Lemkins瑞凯中国执行董事刘浩然先生在致辞中表示，在新冠疫情爆发以来，中国数字大健康的产业参与者在行业开放期与红利期迅速发展壮大。展望未来，以不同产业环节切入数字大健康生态的参与者将陆续走向公开资本市场。瑞凯中国是一家全球化的赋能型投资机构，得益于核心团队成员的多元化背景，更懂得企业的深切需求，在资本投入、管理和战略业务层面多角度赋能，助力企业实现一二级市场联动跃升及长期发展。

北京服务贸易协会会长李露霞在致辞中表示，北京服务贸易协会以服务国家发展大局、首都发展定位、企业发展需求，推动服务贸易市场发展与繁荣为宗旨，积极促进中外服务企业合作，提高服务竞争力。医疗及健康管理是关乎民生的头等服务，互联网医疗企业作为实体医疗机构的补充，充分调动医疗资源，最大化提高病患、医生、医院的效率。

国家远程中心及互联网医学中心主任卢清君与北京市卫健委信息中心主任衡爽在演讲中分享了对全国范围内互联网医疗行业政策基调、政策框架及发展规划的看法。卢清君先生看来，“互联网+医疗发展有四大要素，也就是四大支柱。一方面建立合理合法的依法执业的医疗模式，二是要建立相对成熟的、符合医疗发展规律的技术方式，三是需要医疗信息化的支撑，四是需要数字医疗的配合。

数字大健康行业领先企业春雨医生、智云健康、圆心医疗等机构的负责人各自分享了在产业中的发展经验。科技新经济时代下，互联网医疗行业独角兽企业的发展壮大离不开资本的助力。从一级市场的私募融资到公开市场的IPO，投资人资本加持与资本市场专业人士协助是必不可少的催化剂。在圆桌讨论中，德勤、威尔逊律所、史密夫斐尔律所、港交所以及纽交所的代表共同探索行业资本证券化道路上的机遇与挑战。