专家：重视高血压药物及技术创新 促进早发现早控制

5月17日是第21个世界高血压日，今年的主题为“精准测量 有效控制 健康长寿”。为进一步提高公众高血压防治能力，近日，南京大学医学院附属鼓楼医院心血管内科行政主任、中国医促会微创分会副主任委员徐标，北京大学人民医院高血压科主任、中国老年保健协会高血压分会副会长刘靖，中南大学湘雅二医院心血管内科主任、中南大学湘雅医学心血管病学系主任刘启明三位嘉宾，就高血压相关问题进行了解答。

高血压呈现年轻化趋势

高血压是常见的慢性疾病之一，多发生在老年人群体当中。但近年来，高血压逐渐呈现年轻化趋势。

“据中国高血压防治指南（2024年）数据显示，我国18岁以上成年人高血压患病率为27.5%，知晓率、治疗率和控制率（以下简称“三率”）分别是51.6%、45.8%和16.8%，控制率仍有较大提升空间。”刘靖说，当前我国高血压的年轻化趋势，与不良生活方式和社会节奏等因素密切相关。

“从高血压防控角度来看，要特别关注中青年特殊群体。”刘靖认为，提升中青年群体的高血压“三率”，对防控我国心血管疾病发生和发展具有重要意义。

徐标说，多数中青年高血压有隐匿的特点，难以及早干预和治疗。所以，建议中青年定期进行血压测量，在提高自我健康管理的同时，做到早发现，最终实现早干预、早治疗。

诊治与管理取得新进展

近年来，高血压诊治方面取得了不少新进展，为临床治疗和疾病管理提供了更多精准、有效的手段。

徐标说：“在高血压药物治疗方面，ARNI类（血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂）药物在临床得到越来越多应用。这类药物具有扩张血管、降低血压、促进尿钠排泄等作用，在发挥降压作用的同时也会对心脑肾等靶器官进行保护。临床可以单用，也可以与地平类等降压药物联用提高达标率，近一两年创新晶型的国产ARNI药物上市，将进一步提升该类药物的可及性。此外，可穿戴设备可实现连续、无感知的血压监测，患者或医生可根据实际情况，进行有效的血压管理，减少心血管不良事件发生。”

“导致血压升高的三大重要因素，一是常见的交叉神经活性增加，二是肾素、血管紧张导致素醛固酮系统活性增加，三是内分泌系统失调。”刘启明说，基于这些原因的药物治疗，临床多采用血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）、ARB类、ARNI类药物治疗。除药物治疗外，临床还有一些非药物治疗措施。例如，顽固性、难治性高血压在通过生活方式改善、降压药物治疗后，仍不能有效控制血压，临床可通过“肾动脉消融手术”，消融肾动脉周围神经，有效控制血压。

创新药和仿制药作为药物开发的两种主要类型,各自承担着不同的角色和使命。刘靖说：“仿制药替代在全球各国是大势所趋，通过对原研药仿制，在确保疗效与原研药等效的情况下，可以大幅降低价格，使治疗公平可及。但应坚持仿制和创新并重，加强创新药物研发，加速惠及患者。”

重视高血压防管治工作

高血压的形成与人们的不良生活习惯密不可分，专家建议社会各界应重视高血压防、管、治工作，助力公众知晓防治高血压相关知识，培养健康生活习惯，有效控制血压，远离健康风险。

在预防方面，徐标建议：首先，要践行健康生活方式，例如合理膳食、规律作息、控盐控糖限酒和定期释放压力等；二要规律运动，建议每周规律运动5次，每次30分钟以上；三是做好体重管理，要以BMI指数作为体重管理指标。徐标还提醒，要养成定期测量血压的习惯，以实现早发现、早干预。

在管理方面，刘靖认为，高血压预防的关键点在于提升公众的健康意识。对于已确诊的高血压患者，建议要在正规医院经过全面筛查诊断和专业医生的合理评估下，进行系统规范化的治疗。此外，在经过系统的专业诊断和治疗后，患者要做自己健康第一责任人，做好日常血压的监测和管理。

在治疗方面，刘启明说，当患者通过生活方式干预、饮食及运动控制，仍不能有效控制血压后，就需要药物治疗。药物治疗方案应在专业医师评估下调整，不可私自停药、加药、减药；此外，不同个体的血压达标值不同，管控手段也不尽相同，所以医护长期随访与并发症防治同样重要。