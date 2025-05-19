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人民优选来了

酱油的奥秘：从选购到烹饪全攻略

陈子源

2025年05月19日09:04 来源：人民网

酱油，厨房里最熟悉的“老朋友”之一，几乎每天都会出现在人们的灶台与餐桌间。面对货架上琳琅满目的生抽、老抽，你是否分得清它们的用途？酱油标签上的“特级”“一级”分别代表什么？烹饪时放入酱油的时间有怎样的讲究？

本期人民优选来了，从选购到烹饪，带您了解酱油的奥秘。

指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂

(责编：王连香、吕骞)




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