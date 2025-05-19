初夏风光好 徒步正当时

初夏时节，满目青翠，为迎接5月19日第十五个“中国旅游日”，多地举行丰富多彩的徒步活动。随着人们健康意识增强、文体旅融合发展，徒步日渐流行。

社交媒体上，徒步爱好者分享着不同线路的打卡体验，交流着装备经验和运动技巧。行进在旷野中，人们穿越溪流，跨过石滩，迈向群山，用汗水磨练筋骨，把美好装进行囊。

——编 者

7年徒步经历，爱好者黄彦臣——

“走出去，人生是旷野”

黄彦臣35岁，住在北京市朝阳区。节假日，他经常用脚步丈量北京郊区的风景。有时登西山，观察那些镶嵌在沉积岩中的鹅卵石；有时打卡京西古道，踩着光滑的石板路探访前人的足迹；有时他会在冬天找一条小溪，欣赏晶莹的冰瀑……

谈及与徒步结缘，黄彦臣打开了话匣子，“2018年，我通过户外团队报名去山西徒步旅行，五台山成了我镜头里的最美风景线，那次经历让我爱上了徒步。”

黄彦臣的徒步装备不断进阶。2019年，他开始重装徒步，此后每年都会进行两三次。因为喜欢摄影，他总爱探索新的线路，发现不同的风景。

“和‘驴友’一起徒步珠穆朗玛峰东坡嘎玛沟，是我最难忘的一次经历。”黄彦臣说，嘎玛沟沿途高耸着3座8000米级雪山，有陡峭险峻的雨林峡谷、郁郁葱葱的牧场和湛蓝如玉的高原湖泊。途中，白当牧场开满了紫色、黄色的鲜花，美不胜收。“沿着高山草甸走向珠穆朗玛峰，就好像走在天然的花色地毯上，沿途不时有牦牛在山坡上悠闲吃草，这些场景让我格外愉悦甚至很感动。”黄彦臣回忆。

7天的跋山涉水，黄彦臣和“驴友”们完成了近百公里的穿越。“吃得虽然简单，却没有饿着；山泉水甘甜，且源源不断；虽然很疲惫，但生活不正是苦尽甘来吗？”黄彦臣说，“这次徒步，也让我们对当地的风土人情更加了解。”

今年“五一”假期，黄彦臣又踏上了蜀道，欣赏古朴的石板路、粗壮的参天古木，感受当地人的热情好客。

问及他徒步多年的收获，黄彦臣回答：“收获了健康，也收获了风景。生活中令人苦恼的事情，不必用光阴来稀释。走出去，人生是旷野。登高临海，把目光拉长，心胸会更加宽广。”

一年组织几十次活动，领队高伟——

“眼里更多的是人，而不是风景”

“我多次参加越野跑比赛，还带亲友一起去山里拉练，经常组织徒步活动。”高伟38岁，是一名户外运动领队。

相比徒步爱好者，领队肩上多了一份责任。“自己徒步，在保证安全的前提下可以尽情享受沿途风景；当领队则要顾及更多，尤其要以大家的安全为重。眼里更多的是人，而不是风景。”

身在长沙，高伟组织的徒步活动集中在周边区域。岳麓山是她比较喜欢的目的地，有时一周要带队去好几次。她还会突发奇想，组织大家打卡长沙周边的10个大学，来一趟人文之旅。想去远一点的地方，就带队前往江西武功山……算起来，她最多时一年要组织几十次徒步活动。

在高伟看来，成为一名合格的领队，必须具备较强的风险控制意识。比如，走长线的时候，尽量挑选有经验、体力好、熟悉线路、装备齐全的队员；要提前下载离线地图，带上导航设备，以及足够的饮用水、食物、药品等；队伍还要分工明确，前方有领队，后方有收队；若出现特殊情况，及时更换线路或提前下撤。

“面对大自然，要心存敬畏。”高伟说，“印象最深的一次是去湖南省永州市道县韭菜岭徒步。”这条线路并不难走，沿途路标多，不易迷路。然而，由于要脱鞋溯溪，高伟被蚂蟥叮咬。后来又下起大雨，溪水暴涨，对面的路标仿佛漂在水面。高伟没有慌乱，组织体力好的队员帮助其他队友渡溪，确保每个人安全返程。

近年来，参与徒步的人越来越多。“新的线路不断开发，玩法更多了。”高伟说。她和朋友经常开发设计徒步线路，并定期维护线路、挂路标，制作线上导航线路，方便更多“驴友”享受徒步乐趣。

随着徒步爱好者群体不断扩大，环保理念日趋重要。高伟会把徒步与公益活动结合在一起，组织大家去岳麓山捡垃圾，“除了照片，什么都不带走；除了脚印，什么也别留下。”

见证发展，民宿经营者和建军——

“把难忘回忆，装进徒步者的行囊”

背靠哈巴雪山，对面是玉龙雪山，丫叉角庄园的独栋客房错落隐于山林间，自成一方秘境。“最近游客多，房间都预订出去了。”庄园负责人和建军言语间颇为自豪。

丫叉角庄园位于云南省迪庆藏族自治州香格里拉市，恰好处于虎跳峡徒步线路的主要地带。自2019年开业以来，庄园凭借独特的地理位置与壮丽的自然景观，备受游客青睐。

虎跳峡高路徒步线路被誉为“世界十大经典徒步线路之一”。“虎跳峡的险与美，尤为吸引人。”和建军介绍，沿线还能观赏金沙江和玉龙十三峰的美景。

“早些年这条线路虽在国际上颇有名气，但国内游客并不多。”在和建军的记忆里，过去的虎跳峡徒步线路不算成熟：沿途没有完善的路标指引，也缺乏详细的攻略；住宿条件更是简陋，沿途零星分布着几栋木屋。

随着户外运动不断普及，越来越多的国内外游客慕名而来。徒步路上，时常能看到成群结队的徒步者身影：既有背着专业装备、步伐矫健的达人，向着高难度挑战；也有忙着观景、拍照的休闲游客，漫步在相对平缓的路段。

徒步游日益红火，推动虎跳峡徒步线路的基础设施不断完善。民宿从最开始的几家，发展到目前鳞次栉比的规模。曾经孤零零立在山坳里的木屋，早已变成错落有致的建筑群。民宿服务也不断升级，从最初仅提供简单食宿，到如今集向导预约、行李托运、特色民俗体验等服务于一体。

“我们精心规划了很多不同难度、不同风格的徒步线路，无论是挑战高难度的专业徒步者，还是带着孩子体验的家庭游客，都能找到适合自己的玩法。”和建军说，民宿打造了很多本地特色体验服务，“我们希望，把难忘回忆，装进徒步者的行囊。”

夜幕降临，丫叉角庄园生起篝火，当地村民和游客一起载歌载舞。徒步者们围坐在一起，分享旅途中的见闻与感受，悠扬的歌声与欢快的舞步，为人们驱散疲惫、带来温暖。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 15 版）