编者按：第三十五个全国助残日到来之际，习近平总书记作出重要指示强调，残疾人是推进中国式现代化的重要力量。希望广大残疾人从自强模范身上汲取精神力量，勇敢克服困难挑战，积极追求人生梦想，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出积极贡献。

面对身体的不便和生活中的困难，很多残疾人自强不息，在奋斗中书写生命华章。本版推出特别策划，讲述几位残疾人的精彩人生故事，也希望探寻如何更好地关爱残疾人、让残疾人更好融入社会生活。

家庭、师友关爱下，失聪女孩江梦南完成学业、开启研究

“困难”模式女孩突破无声世界

本报记者 窦瀚洋

浙江杭州，西湖大学工学院曾坚阳实验室里，江梦南正忙着推进研究课题。2023年，她在西湖大学开启了自己的博士后研究，“这段时间，我参与开发了多项单细胞组学技术，利用这些技术对人类肿瘤组织进行测绘，成就感满满。”

对很多人来说，江梦南这个名字也许并不陌生。从失聪女孩到博士的逆袭人生，让她的励志故事感动鼓舞着许多人。

1992年出生的江梦南，半岁时因肺炎误用药物，被诊断为极重度神经性耳聋。医生建议去聋哑学校，但她的父母没放弃，他们决定教会江梦南读口型和发声。

父母先把江梦南的小手放在自己喉咙上，让她感受说话时声带的振动，一段时间后，又把她的手放在嘴上，让她感受说不同字时产生的气息。

一个字可能要读上万遍甚至10万遍，江梦南总算可以慢慢发音了，虽然不清晰，但对父母来说是极大的鼓励。父亲赵长军说，第一次听见女儿叫“爸爸”，自己笑着笑着就哭了。

到了上学的年龄，江梦南坐在教室前排，因为听不见，就靠记板书和看老师口型学习，课后还要自学。

课后她总会拿着草稿纸请教同学，“解一道题，我会先看同学的口型了解在说什么，再结合草稿纸上写下的步骤理解。”老师同学的帮助让江梦南难忘和感激。

由于特殊的经历，江梦南一直有治病救人的理想，她选择药学专业，考上偶像张海迪的母校吉林大学，又在吉大攻读硕士学位。导师担心她听不见，进实验室有危险，为她选了计算机辅助药物设计研究方向。

除了忙学业，江梦南还会趁着寒暑假回家乡湖南郴州的特殊教育学校做义工，探望那里的视障、听障、智障孩子，讲述自己的经历，鼓励孩子们积极融入社会。

2018年，她成为清华大学博士研究生，主攻肿瘤免疫和机器学习。也是在这一年，她的右耳成功植入人工耳蜗，重获失去了26年的听力。

在西湖大学，科研任务让她的生活更加充实。她说，好在科技飞速发展，提供了更多便利，“现在开会讨论，我能借助智能设备实现语音转文字，面对工作也更从容。”

一路走来，江梦南沐浴着家人朋友的关爱，也让她更加关注特殊群体。“我觉得还是要从教育、就业等方面加强保障。”她若有所思道，“比如学校要通过无障碍设施的建设保障残障学生的学习条件，社会也应该建立更公平的录用标准。”

她说，社会大众也应该打破对残疾群体的偏见，“残障人士需要的不是‘同情’而是‘尊重’，其实我们并不比别人差。”她的脸上绽开灿烂的笑容。

在导盲犬陪伴下，视障博主赵秋宝在10多个城市旅行

希望让更多视障人士拥有“说走就走”的勇气

本报记者 施 芳

身着豆绿色T恤，脖子上挂着相机，不时发出爽朗的笑声……如果不是身边形影不离的导盲犬，赵秋宝看上去与普通人并无不同。

赵秋宝网名“宝哥”，今年43岁。2017年，因为视网膜色素变性，他的双眼仅存微弱光感。经过一段低谷期，2019年，赵秋宝恢复工作。他可以利用电脑和手机的无障碍功能，便捷地获取信息、处理业务。

相较而言，出行更困难。赵秋宝说，一些地方无障碍设施不完善，红绿灯没有提示音，或者路上有障碍物，走路磕碰是常事。

“能不能领一只导盲犬当向导？”抱着试试看的想法，赵秋宝向广州市残联递交申请。2019年11月，他将导盲犬阿尔法领回了家。“我很幸运。”赵秋宝说，“视障朋友拥有导盲犬的比例并不高。”

中国盲人协会副秘书长赵公政介绍，目前全国正在服役的导盲犬有300多只，加上退役的导盲犬，一共600多只，而一些导盲犬基地报名申领的人数达数千人。

在阿尔法陪伴下，赵秋宝逐渐可以独自步行上下班乃至出差。2023年，他开始外出旅游，至今已走过上海、杭州、苏州、青岛等17座城市，最近，他正在北京。

赵秋宝在抖音平台开设“宝哥和他的导盲犬”账号，分享旅途见闻。视频记录着他在旅途中感受到的爱与温暖：

在三亚的美食街，一位摊主放下手头生意，领着他逛市场，品尝糟粕醋、椰子水等特色美食；

在北京五道营胡同，一位女士一路陪同，带他去稻香村选购特产；

在长沙乘坐地铁时，市民主动让座，还提醒他下车时哪里有柱子需要注意……

“你看不见大海，但是大海看见了你”“他只是没有视觉，他还有听觉、嗅觉、触觉，这些加起来也会感受到美好”……网友们热情地给赵秋宝留言。他的账号目前有近百万粉丝。

“公共交通的无障碍设施越来越完备，服务也很到位。”赵秋宝深有感触。他在视频中讲述了自己日常在广州坐地铁出行的经历，“从地铁区庄站到板桥站，一共17站，经过两次换乘，10位工作人员的接力帮助、无数乘客的热心引导，我的出行很顺畅。”

“我现在拿着阿尔法的工作证、免疫证，加上我的残疾证，可以方便地搭乘火车。”赵秋宝介绍，“坐飞机却没那么便利，需要到指定检疫机构获取动物检疫证，证明有效期很短，有时回程还得去开检疫证明。”

“希望通过视频普及导盲犬知识，呼吁社会各界关注无障碍环境建设，让更多视障人士拥有‘说走就走’的勇气。”赵秋宝说。

他计划走遍中国之后，走出国门去“看一看”，“去遇见不同的人，体验不同的生活，激励更多的人勇敢追梦，成为更好的自己。”

失去左腿的许春香坚持学习，勇争第一

只有一条腿也要靠自己站立

本报记者 王伟健

5月15日下午4点半，江苏宿迁，许春香正面带微笑与客户沟通，她头戴耳麦，眼睛紧盯屏幕，手指在键盘上灵活跳动。

她是京东“阳光天使”团队的客服人员。电脑屏幕上的通话记录显示，这一天，她打了238个电话，客户满意率100%。“今天还受到了客户的表扬，有额外奖励，看来这个月的收入还得往上涨。”许春香说。

许春香是一位残疾人。11岁那年的一次车祸，让她失去了左腿。大专毕业后，她曾梦想当一名会计。可找工作时面试了十几家公司，全都落选。无奈之下，她只好进厂当起了流水线工人。

2019年，在外地漂泊多年的她回到宿迁老家结了婚，还找到这份客服工作，主要负责处理退款、维修、换货等售后问题。但此前，许春香一直很自卑，见到陌生人总躲得远远的，不善沟通，所以工作起来非常吃力。有时候，客户一连在电话里抛出几个问题，她一个也答不上。

正因如此，许春香的客户不满意率一度高达30%，个人业绩连续3个月在团队垫底，她急得直哭，害怕被辞退。

好在，团队主管鼓励她勇敢面对，还手把手教她工作技巧。慢慢地，许春香一点点重拾信心，满意率也慢慢提升。

结婚刚一年多，许春香遭遇家暴，她向法院起诉离婚，努力争取到了女儿的抚养权。独自抚养女儿，经济压力非常大，为了增加收入，她在工作上更拼了。她下定决心，要在工作上“争第一”。

首先要拼的是数量，每天上班8小时，除了上厕所和吃饭的时间，许春香都在打电话。同组的伙伴每天打120个左右，但许春香每天都远超这个数字，最多的一天，她打出去了432个电话，为用户解决了400多个售后问题，“嗓子疼到凉水都喝不下去”。就这样，许春香成了同事们眼里“最拼”的那个人。

可光有量不行，还得提高满意率。为此，许春香不断向老员工请教，自己也反复琢磨。慢慢地，她掌握了窍门：要注重细节，让客户在不经意间感受到温暖。

90%、92%、96%……客户满意率持续提升，许春香成长为“明星员工”，每个月的收入算上五险一金能过万元。

他们的开心瞬间和失落瞬间

残疾人因为特殊的经历，会收获一些常人不了解的温暖，也会遇到常人不了解的困难。本报记者特别收集江梦南、赵秋宝和许春香遇到的开心瞬间和失落瞬间，了解他们的喜与忧。

开心瞬间

江梦南

1.第一次看到公交车上的报站字幕屏。

2.会议主办方准备了语音转文字设备，能同步看到字幕。

赵秋宝

1.在一个大学校园里，手机软件的图像识别功能细致描述出窗前一丛月季花的形态，让我想起了小时候外婆在院子里种的月季花。

2.通过努力，视频账号能有近百万粉丝，获得1000多万点赞。

许春香

1.2023年“双11”，我一天内打了432个电话，是团队里最多的，客户满意率也是最高的。

2.去女儿幼儿园参加家长会，女儿笑呵呵地跟老师和同学们炫耀：“我妈妈很厉害的，上班得了很多奖。”

失落瞬间

江梦南

1.因为听不清公共交通上的广播而坐过站。

2.由于听力受限，遗憾地错过了一些本应充满欢声笑语的对话。

赵秋宝

1.一些人缺少对残障群体的了解，认为这一群体“啥也干不了”，抱有歧视或同情的心态。

2.因为很多人不了解导盲犬，一些公共场所拒绝导盲犬进入。

许春香

1.刚做客服时，对业务不熟，客户对我的答复不满意，说话不好听。

2.一个雨天，我把电瓶车停在小区地下室后，为了赶时间，没有等电梯，沿着入口处的斜坡往外走。因为穿戴了假肢，只能扶着墙，用小碎步慢慢走，没走几步，就摔倒在地上，爬了好几次才爬起来。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 13 版）