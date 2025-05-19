今年5月18日是第三十五个全国助残日。连日来，全国多地以“弘扬自强与助残精神，凝聚团结奋进力量”为主题，开展丰富多样的助残活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚，创造残疾人更加幸福美好的生活。

从榜样身上汲取精神力量

“来到校园和弟弟妹妹们分享我的学习成长经历，我最大的感受是亲切、温暖和希望。”全国自强模范、武汉理工大学盲人博士研究生黄莺告诉记者，“在未来可能从事教育事业的年轻人心中播下‘融合教育’的种子，未来的残障学生也会更多受益。”

第七次全国自强模范暨助残先进事迹首场报告会，16日下午在北京京西宾馆举行。参加首场报告会宣讲的全国自强模范、全国残疾人工作先进个人，18日下午分别来到北京师范大学、天津职业技术师范大学，面向师生开展事迹宣讲，会场上不时响起热烈掌声。

“灵魂的光芒永恒闪耀，精神力量能跨越一切障碍。”坐在轮椅上的北京师范大学心理学部学生沙瑞欣说，“宣讲团成员的经历让我深受触动。尽管先天或后天被‘关上了一扇门’，但我们仍然能学习、逐梦，诠释生命的完整意义。”

天津职业技术师范大学学生胡靖悦在宣讲报告会后说：“全国自强模范克服障碍取得成功，他们乐观向上的人生态度、不肯服输的拼搏精神，是我们青年学习的榜样。”

目前报告团正在全国多地巡回宣讲。未来几天，报告团还将赴福建、湖南、陕西、宁夏等省区，以亲身经历讲述奋斗故事，用真挚情感传递榜样力量。

用心用情帮助残疾人就业增收

“我没有工作经验，不知能不能胜任。”“没关系，您可以来公司试岗。”

音频设计师、数据标记员、快递企业客服、药店营业员、咖啡制作学徒……17日下午，全国残疾人专场公益招聘会在北京五棵松万达广场启动。现场60余家企业提供300余个岗位，涉及零售、餐饮、加工制造、互联网等多个行业。

“时代的发展为残疾人到岗就业、平台就业、线上就业、居家就业创造条件。”活动主办方之一、北京宜生无忧科技有限公司负责人孙金政说，“这次我们对接的岗位类型多样，适合多类残障朋友需求。”

“应聘者也可以把简历投到我们邮箱，我们会长期跟踪，如有合适岗位会及时匹配。”诚通人力资源有限公司残疾人就业事业部经理王小夏说。

北京联合大学特殊教育学院信息技术系教工党支部书记孙岩，已持续促进残障学生就业10年。她在现场为听障和视障学生寻找机会。

“这几年我明显感觉到，国家残疾人就业政策得到落实，尤其是国企和事业单位带头招聘残疾人的力度更大了。”孙岩介绍，经过系统培养的残疾学生，沟通、工作能力都很强。

放眼全国，近日各地残疾人专场招聘会创新模式，受到用人单位和求职者欢迎。

在内蒙古包头，50家企业携796个适残岗位开展就业政策宣传和招聘；在湖南长沙，招聘会通过多个线上平台同步直播带岗，主播和手语老师实时互动，让无法来到现场的求职者也能了解岗位信息……

“就业是残疾人的一道关。”中国残联就业服务指导中心培训处工作人员何萍说，“就业环境持续发展，残障朋友将更好满足心理和社会支持需求、实现人生价值。”

科技成果提供残障友好解决方案

智能仿生手、AI语音交互轮椅、无障碍居家改造系统……16日，四川成都全国助残日主场活动现场，21家助残科技企业展示展销，数十款前沿科技辅具集中亮相。

“这款义肢不仅可以快速响应，还能完成很多精细动作。”在汶川大地震中失去右腿的卿静文，来到现场演示智能仿生义肢。

“我们希望通过技术创新，降低残障人士融入社会的门槛。”浙江强脑科技有限公司销售总监王勇说。

成果转化提供更多残障友好解决方案，彰显科技助残的力量与温度。

在广西全国助残日系列活动启动仪式上，专为盲人朋友设计的智能眼镜可规划出行路线，将采集的视觉信息迅速转为语音提示，清晰告知障碍物的距离和方向；智能机器狗可精准导航、预警危险，还能灵活执行指令完成蹲坐、越障、物品运输等动作。

“我们正联合科技企业开展智能机器狗专项驯化工程，计划通过AI技术创新，将其打造为新型智能导盲犬。”广西壮族自治区残疾人辅助器具中心主任谢江斌介绍。

在广东珠海，粤港澳三地残疾人事业代表展开“湾区对话”，讨论人工智能的助残远景；山东出台若干措施，推进助残领域科技创新与产业创新深度融合；成都、重庆、昆明、西安等西部15城残联发布区域协作机制，“破圈”促进优质资源共建共享、推动辅具产业发展及科技成果应用……

全国助残日是观察我国残疾人事业发展和扶残助残社会氛围的窗口。在全国各地活动现场，尊重与关爱的助残暖意涌动。

“希望一年365天，每天都是助残日。”结束一天活动时，包头市残联干部安晨雪说，“我们会继续努力，让扶残助残的道德共识和行动自觉蔚然成风，帮助更多残疾人活出精彩人生。”

（新华社北京5月18日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 13 版）