养老机构消防隐患亟待排查

“防范火灾不只是摆几个灭火器，也不是搞几次火灾演练，而是要把所有的火灾隐患找出来，绷紧安全的神经。”河南商丘市读者黄齐超近日来信表示，基层养老院的消防安全状况不容乐观，要加大检查力度，想方设法地改善养老机构的消防安全条件。

最近一段时间，不少地方民政、消防部门针对养老服务机构组织开展消防安全联合整治，全力消除火灾隐患。从各地情况调查看，一些共性问题值得重视。

有的养老机构消防设施更换不及时，使用不规范。青海西宁市消防部门督查发现，有的养老机构楼道内感烟探测器和喷淋头上，成排挂列着中国结、纸灯笼装饰，影响探测器发挥作用。新疆石河子读者沈先生说，部分养老院、福利院因维护不到位，存在电线未穿管保护、电线老化、插座破损等问题，增加电线短路、过载风险。

有的养老机构未配备避难间、消防救援窗，消防通道被杂物占用。西藏那曲市消防救援支队联合民政部门排查时发现，个别养老机构有疏散通道堆放杂物、安全出口锁闭、电气线路私拉乱接等隐患。湖南省湘潭市韶山市消防救援大队检查时发现，部分养老机构存在消防通道堵塞、培训记录缺失等高频隐患。还有的养老机构消防电梯前室加装防护栏，影响紧急情况下的消防救援。

此外，养老机构工作人员流动性大，应急预案“套模板”情况严重。不少养老机构工作人员以周边村镇45岁以上的农村妇女为主要就业群体。有的养老机构混岗问题突出，门卫兼护工、厨师兼护工，专业性严重不足。多家养老机构的消防应急预案从总则到人员配备、处置流程章节“长相雷同”，缺乏结合本院实际情况制定的逃生指引、不同楼层定人定责等要素。

青海海东市互助土族自治县恒生长青照护中心负责人唐先生感叹，养老机构招人不易，“常常用一两年培养出一个护理人员，很快就跳槽去医院干护工、去城里干月嫂了。”

此外，家庭式养老场所成消防监管新盲区。目前，家庭式养老机构以其规模小、离家近的优势，成为都市养老的新形式。家庭式养老机构普遍位于住宅小区内，面积小于300平方米、床位少于10张，按相关规定定义，目前只需在市场监管备案，不在民政等部门的指导和监管范围，护理质量和消防安全存在隐患。

“目前，对于设置在住宅小区的家庭式养老场所，有关部门尚未出台相关监管办法和措施，也没有相关消防法规和技术标准支撑，一旦发生火情，老年人的人身安全将面临巨大考验。”陕西省消防救援总队防火监督处专业技术一级指挥长谢景荣表示。

为了加强养老机构消防安全管理工作，民政部、国家消防救援局2023年印发的《养老机构消防安全管理规定》明确规定，养老机构应严格规范消防安全管理行为，防止火灾发生、减少火灾危害，并对养老机构的场所、设施、日常管理等提出要求。但是，有的省份尚未出台落实细则，有的出台了相关指引，但是针对性不足。

针对这些现状，中国消防协会科普教育工作委员会原主任委员范强强表示，应当从人防、物防、技防等角度下功夫，大力提升消防安全管理水平。他建议，各地民政部门要严格养老机构等级评定，不具备消防安全条件的，依法依规撤销资格或降级。对于房间内使用的电气线路和电气设备，安排具备资格的电工定期检测维护，房间内不得使用明火、严禁吸烟等。

“养老机构消防控制室值班人员必须持证上岗，确保能够熟练操作使用自动消防设施。”谢景荣表示，各地民政、消防救援部门要指导养老机构结合实际修订完善灭火和应急疏散预案，按标准配齐护理人员，加强日常防火巡查检查，特别是要严格落实夜间值班及巡查制度，明确岗位人员应急处置职责和程序。尤其是为失能老人提供照料护理的养老机构，要充分评估发生火灾后组织失能老人安全疏散的条件和能力，制定切实可行的应急处置、紧急避险、安全疏散预案。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 07 版）