延续“心”希望：先心病筛查走进阿坝高原幼儿园

医生王霄芳的听诊器里传来一阵异常的心脏杂音，这是先心病的信号。这位潜在的先心病患儿，是一位只有5岁的幼儿园小朋友。

这是日前在四川省阿坝州马尔康市某幼儿园一场先心病筛查活动中的场景。这场针对幼儿园儿童的先心病筛查，是“同心·共铸中国心”2025阿坝行大型健康公益综合服务活动的内容之一。

这位潜在患儿是当天王霄芳筛查的第一个小朋友。听到异常后，她心里一紧，立刻决定进行超声检查。超声仪的探头轻轻放在小朋友的胸口，屏幕上很快显示出心脏结构图像。经过仔细观察，王霄芳确认了自己的判断：这位小朋友确实患有先心病，而且是一种较为复杂的情况，需要手术治疗。

王霄芳是首都医科大学附属北京安贞医院小儿心脏中心内科副主任，多年的临床经验让她对各种先心病的诊断和治疗了如指掌，也让她深知早期筛查和干预的重要性。她随即与校医和学生家长取得联系，计划让孩子在基金会的支持下前往北京治疗。“我们必须确保这个孩子不会被‘遗漏’。”王霄芳一再强调。

当天的先心病筛查活动持续了一个多小时。活动中，来自北京安贞医院的医疗专家为该幼儿园的一百多位儿童进行筛查，并筛查出一例先心病患儿。过程中，医疗志愿者先用听诊器仔细听诊孩子们的心脏。一旦听到杂音，志愿者便使用便携式心脏超声仪等专业设备对心脏结构进行进一步检查。

安贞医院小儿心脏中心主治医师杨爽(前排左二)为幼儿园儿童进行超声检查诊断。 安源 摄

“先心病的治疗强调早发现、早治疗。”王霄芳接受采访时说道，“有些先心病如果未能及时发现和治疗，病情可能会逐渐加重，甚至失去手术机会。例如，动脉导管未闭如果早期发现并进行治疗，患者可以痊愈，但如果延误治疗，可能会导致肺动脉高压，病情进一步恶化。”

此次筛查活动也体现出当地在先心病筛查方面存在的挑战。此次活动的志愿者、在马尔康一家社区卫生服务中心工作的李秋表示，由于条件限制，当地很多孩子没有进行过相关检查，家长对先心病的重视程度也普遍较低。“许多家长认为自己的孩子很健康，不会主动带孩子进行检查。即使在孕期产检中，由于设备和技术的限制，也难以发现所有的先心病问题。一般来说，只有在孩子出现明显症状时，家长才会意识到问题的严重性，但往往为时已晚。”

这场筛查活动，不仅为孩子们带来了健康的希望，也为高原地区的医疗事业注入了新的活力。今年是王霄芳第六次参加“同心·共铸中国心”大型公益活动。“筛查、治疗和随访，能够帮助高原地区的孩子们摆脱先心病的困扰，对他们未来的生活有着深远的意义。”她表示，此类活动也增进了与当地医生的交流，有助于提升当地医疗水平，推动健康公平，为欠发达地区的儿童提供专业医疗服务，缩小城乡健康差距。（单鹏 安源）