甘南藏乡迎来北京医疗专家

16日上午，11岁的刀吉才让在父亲的带领下，从博拉镇专程来到阿木去乎镇，“因为听说这里有从北京来的骨科大夫”。

当天，参与“同心·共铸中国心”2025大型健康公益综合服务活动的医务志愿者，赴甘肃省甘南藏族自治州阿木去乎镇中心卫生院，为当地各族群众进行义诊，北京大学第一医院密云医院骨科主治医师肖箫便是其中一员。

“这个孩子刚进诊室的时候，我没看出他有太大异常，只是肩膀一边高一边低，但检查中发现他左侧胸背部有明显隆起，我意识到，这是一位很明确的脊柱侧弯患者。”肖箫说。

“跑跳后喘得厉害吗？”“现在身高体重是多少？”“平时吃饭怎么样？”......通过当地医护人员的藏汉翻译，肖箫向刀吉才让的父亲详细了解他的病情。

肖箫告诉中新网记者，刀吉才让具有“剃刀背”表现，双侧髋关节高低不对称，并且胸廓已经变形，他的心肺功能因脊柱侧弯挤压受到一定影响。

“这位小朋友的年龄跟我儿子差不多，所以心里很受触动，希望他能到北京进行积极有效的救治。”于是，肖箫迅速联系本次活动主办方，沟通后续的资料登记事宜，以及就诊时间和手术事项等安排。

北京儿童医院心脏内科副主任医师吕震宇已是第三次赴青藏高原参加义诊活动。16日，他手持便携式超声设备，对当地儿童开展先天性心脏病筛查。曾在八个月大时被查出房间隔缺损的小女孩莎莎(化名)给他留下深刻印象。

“确实有一部分患先心病的孩子在一至三岁有可能自愈。”吕震宇指出，如今莎莎两岁多了，超声检察结果显示，她的房间隔缺损已经自行闭合，所以不需要再用手术干预，“这对孩子和家庭而言都是一个好消息。”

吕震宇向记者介绍，虽然高原地区先心病发病率高于全国平均水平，但我国已建立起出生缺陷三级防治体系，通过孕前健康教育、产前筛查和诊断、新生儿疾病筛查等措施，使得当地先心病发病率有所下降。

北京市昌平区中西医结合医院院长王玉霞17日也带队前往该镇中心卫生院。经过与当地医护人员的交流，她认为，应帮助他们进一步提升诊疗技术，如急诊急救、心电图诊断及X光影像拍摄处理等能力。

“我看到了他们眼中流露出来的求知欲。”王玉霞表示，愿建立“一对一”帮扶关系，使当地医护人员在传承藏医药的同时，获取更多中西医学专业知识，更好守护甘南各族群众健康。