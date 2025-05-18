海内外400余位中医专家学者齐聚济南 共探伤寒流派传承创新路

“当代伤寒流派高峰论坛”暨第三届国医新路学术论坛17日在山东济南举行。来自中国、波兰、荷兰等国家的400余位中医专家学者齐聚泉城，共同探讨伤寒流派传承发展，推动中医药文化国际交流。

国医大师、中国中医科学院学部委员王新陆接受记者采访时表示，中医源于中国农耕经济，以养生学为根基，易被民众接受学习成为守护健康的实用学问。《伤寒论》对中医临床意义深远，本次论坛聚焦不同流派对伤寒的认知，旨在构建学术传承与临床创新的对话平台，探索中医多维度治病的方向，为中医传承发展提供新路径。

“《伤寒论》作为中医四大经典之一，在中医学中占据至关重要的地位，素有‘活人书’之称。”李克绍伤寒学派传承人、山东新中鲁中医医院院长李树沛说，作为本次论坛的承办单位，山东新中鲁中医医院始终以《伤寒论》等中医经典为临床指导，将传统智慧与现代诊疗相结合，致力于用纯正的中医经典理论与方法为患者解除病痛。

波兰TOMO中医学院名誉院长、经典中医学术顾问李颉分享了海外民众对中医的需求特点。他表示，在疾病预防、复杂性疾病治疗等领域，中医具有显著优势。据他观察，针灸和中药在国外的认可度日益提升，外籍中医师队伍也在不断壮大。“此次带领国外学生参会，目的是让他们深入感受中医的核心文化内涵，加深对中医的理解与感悟。”

据悉，国医新路论坛已举办三届，是由王新陆牵头创办的公益性中医学术论坛，由国医新路论坛秘书处、李克绍伤寒学派传承基地主办，山东新中鲁中医医院承办。（周艺伟）