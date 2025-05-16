内蒙古自治区妇女手工技能暨创新创业产品大赛决赛落幕

5月15日，由内蒙古自治区妇联、文化和旅游厅、农牧厅、中国农业银行内蒙古自治区分行联合举办的“北疆巾帼展芳华 巧手绣梦铸匠心——全区妇女手工技能暨创新创业产品大赛决赛”在呼和浩特市落幕。

大赛自2025年3月启动以来，共收到报名作品380余项。作品涵盖了刺绣、编织、剪纸、雕刻、陶瓷、布艺等多种传统手工艺技艺，经层层选拔，最终有54件作品进入决赛。决赛现场，参赛者按照妇女特色手工企业团队组、设计师及高等院校团队组、“十二盟市”工坊组的顺序依次进行路演展示，将她们作品背后的故事、文化内涵以及创新理念生动地呈现给观众，使现场观众真切感受到人文性从心到手，由内而外地直抵作品。最终三个组别分别评选出一、二、三等奖及优秀奖。

“一开始，我们只是几个姐妹围坐20平米小作坊，是各级妇联组织‘娘家人’一路托举，让草编编出幸福路，在全国各类展会的舞台上让草编技艺大放异彩。我们将以匠心守初心更要发挥‘传帮带’作用，带动更多姐妹加入手工产业，让‘坐在家里编、收入卡里添’的美好愿景成真。”获奖选手代表孙红艳说。

围绕本次大赛办赛核心“以赛促学、以赛促建”，让参与者在交流中发现差距、互相启发，推动整体水平提升，大赛特邀清华大学美术学院教授、博士生导师张夫也为参赛选手作了“守护与拓进——基于非遗元素的产品创新设计”专题讲座，讲座线上线下同步进行，观看人数达5000余人。

“本次大赛既是一次手工艺人的技艺比拼，更是全区妇女展现智慧与风采的舞台。”内蒙古自治区妇联主要负责人在讲话时说。近年来，按照全国妇联促进创业就业相关部署要求，聚焦自治区办好两件大事、持续推进“六个工程”组织开展“六个行动”，积极搭建平台，大力开展妇女手工制作技能培训和宣传推广，“十四五”期间累计培训6.5万人次，创新研发291款产品，实现妇字号产品线上线下产值8853万元，有效助力广大妇女在创业就业和乡村振兴大舞台上大显身手、建功立业。下一步，自治区妇联还会继续加大对妇女手工艺的培训力度，让广大创业妇女在家门口就能学绝技；常态举办线上线下展会、直播带货活动，打造区域特色品牌，让“妇”字号产品走向更广阔市场；协调落实创业补贴、小额贷款等政策，帮助姐妹们解决资金、场地等实际困难，让手工业成为女性可依赖、能坚守的事业。

决赛期间设置了“民营企业服务月暨金融政策赋能中小微企业行动”，为参赛选手及相关企业提供专业的金融政策解读及金融知识讲座，颁奖现场有15家企业与中国农业银行内蒙古分行进行了金融服务签约，签约仪式落笔生花，金融活水精准滴灌。中国农业银行内蒙古自治区主要负责人在致辞中表示，2024年，中国农业银行内蒙古分行与自治区妇联进一步深化战略合作，以“北疆巾帼金融服务”为纽带，为广大女性创业者量身打造金融解决方案。本次赛会期间，已向参赛选手投放贷款480万元。未来农行内蒙古分行将继续与自治区妇联携手，以“北疆巾帼金融服务”为纽带，与各级妇联组织构建起“全链条服务机制”，依托嘎查村妇联主席的基层力量，实现全区乡镇金融服务100%全覆盖，让每一份创业热情都能够得到金融助力。每年为妇女群体提供不少于80亿元的专项融资，让资金更“解渴”、让流程更“提速”、让支持更“精准”。

下一步，内蒙古自治区妇联将充分发挥“联”字优势，以促进妇女灵活就业创业为目标，大力开展妇女手工制作技能培训和宣传推广，聚焦聚力为巧手赋能、助妙手生花、推优品创收，有效助力广大妇女在创业就业和乡村振兴大舞台上显身手、建新功，让妇女姐妹能够一边照顾家，一边创业增收，真正实现“守着家、抱着娃、挣着钱”的美好愿景。