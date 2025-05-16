直播预告：“星”连心 全程守护高血压患者

5月17日是世界高血压日，今年的主题为“精准测量 有效控制 健康长寿”。高血压是常见的心血管病，如果不及时治疗，会增加患中风、冠心病、心力衰竭、肾衰竭的风险。然而，高血压已不再是老年人的“专属”，有越来越“年轻化”的趋势。

那么，中青年患者较于老年患者，在患病率和症状表现上有何不同？应如何进一步提高中青年人群的高血压防治能力？针对不同年龄段人群或特殊人群（儿童、妊娠期、哺乳期）的高血压治疗有何不同？

5月17日11:00至12:00，南京大学医学院附属鼓楼医院心血管内科行政主任、中国医促会微创分会副主任委员徐标，北京大学人民医院高血压科主任、中国老年保健协会高血压分会副会长刘靖，中南大学湘雅二医院心血管内科主任、中南大学湘雅医学心血管病学系主任刘启明将做客“人民好医生”直播间，和大家分享高血压管理的相关知识，欢迎大家准时收看。

专家简介：

徐标，南京大学医学院附属鼓楼医院心血管内科行政主任、主任医师、教授、博士生导师, 江苏省医学重点人才，中国医促会微创分会副主任委员，中国医师协会心血管内科医师分会常务委员，江苏省医师协会心血管内科医师分会会长，江苏省预防医学会心血管疾病预防与控制专业委员会主任委员，中华医学会心血管病学分会委员，中华医学会心血管学分会代谢学组副组长。

刘靖，北京大学人民医院高血压科主任，北京大学医学部血管健康研究中心副主任、高血压与心血管代谢学科带头人、博士研究生导师，中国老年保健协会高血压分会副会长，中国医药教育协会高血压专业委员会副主任委员，国家心血管病专家委员会委员，国家标准化高血压中心秘书长，中国高血压联盟常务理事兼副秘书长，中国医师协会高血压专业委员会学科建设工作组副组长，中国医疗保健国际交流促进会高血压分会常务委员，中华医学会心血管病分会预防管理学组委员，中国老年学与老年医学学会心血管病分会委员，国家心血管病专家委员会心血管代谢医学专业委员会委员，北京高血压防治协会心血管代谢医学专业委员会主任委员，北京慢性病防治与健康教育研究会高血压专业委员会主任委员等。

刘启明，中南大学湘雅二医院心血管内科主任，中南大学湘雅医学心血管病学系主任，湖南省芙蓉计划卫生健康高层次领军人才，医学博士、二级教授/一级主任医师、博士生导师，美国心脏病学会资深会员(FACC)/美国心律学会资深会员(FHRS)，中华心血管病学分会委员/中华心电生理和起搏分会常务委员，中国医师协会整合医学分会委员，中国医促会心律与心电分会副主任委员，湖南省心血管病学专业委员会副主任委员，湖南省心血管疾病介入治疗质量控制中心主任，国家心律失常介入技术医疗质控中心专家，国家卫健委授予“健康卫士”荣誉称号，《PACE》、《中华心律失常学杂志》等期刊编委等。

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