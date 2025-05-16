中华预防医学会第二届中国肥胖防控大会——职业健康管理与促进分论坛举办

为积极响应“体重管理年”活动，助力“健康中国2030”建设目标顺利实现，中华预防医学会于2025年5月10日至11日在广东佛山举办了第二届中国肥胖控制大会。会议主题为“共建健康体重，共享健康中国”。

职业人群是人类社会最富有生命力、创造力和生产力的宝贵资源。本次大会上，同济大学附属杨浦医院职业病科匡兴亚主任主持了“职业人群健康生活方式促进行动倡议”发布仪式，提出以体重管理为切口，以生活方式干预为优先手段，以重大疾病防控为目标，共同关注职业人群健康。

职业健康管理与促进分论坛上半场由来自同济大学附属杨浦医院的匡兴亚主任和上海市化学工业园区医疗中心的贾晓东主任共同主持，下半场由广东省职防院的陈嘉斌主任医师和杨敏所长主持，来自职业病防治机构、综合医院、健康企业的多名专家做了精彩的演讲。

李旭东主任医师通过黑龙江和广东南北两省的数据对比介绍了“职业人群超重肥胖流行病学研究及主动健康关键技术应用探索”；彭晓莉主任医师代表化工区，以“推进健康园区、健康企业创建，助力园区高质量发展”为题，分享了上海化学工业“健康园区”建设成果及创建经验；姚峰副主任医师以“消防员肌肉骨骼疾病康复诊疗探索”为题分享了同济大学附属杨浦医院职业病科肌肉骨骼诊疗中心和上海消防医院的早期诊疗经验；陈惠清主任医师聚焦电子制造业一线劳动者的职业心理健康状况，分享了干预策略。另外来自上海、广州、深圳、佛山等地的多名专家分享了医企融合、智慧赋能、多措并举，共建健康企业的经验。

本次分论坛聚焦职业健康热点问题，通过多学科交流碰撞出创新火花。专家们指出，随着新兴业态发展，职业健康管理需从传统职业病防治向全人群、全周期健康促进转型。特别值得关注的是，多位专家强调新发职业病和心理健康与物理健康并重的重要性。会场互动环节，与会代表展开热烈讨论，为职业健康提供了新思路。