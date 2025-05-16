专家：冬病夏治是中国传统中医药疗法中的特效显著疗法

国家中医药管理局15日召开健康中国中医药健康促进主题发布会之“饮食中的中医养生”专题发布会，介绍食养药膳在中医药健康促进方面有关工作开展情况。会上，中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜介绍，冬病夏治是中国传统中医药疗法中的特效显著疗法。

王宜称，“冬病”是指某些好发于冬季，或者在冬季中病情会加重的，病情会在变化的，比如支气管炎、支气管哮喘、风湿还有类风湿性的关节炎、老年畏寒，以及中医所讲的脾胃虚寒的疾病。“夏治”是指夏季这些疾病有所缓慢的时候，趁其缓慢之机辨证施治，这样可以预防冬病的旧病复发，同时也减轻疾病症状。

王宜介绍，常说“春夏养阳”“长夏胜冬”，体现了人与自然之间的统一的整体性。人体的阳气与自然的相应，体现了人与自然之间的融合，也常言讲，生于春，旺于夏，收于秋，而藏于冬。夏季是人体阳气最旺盛之时，此时经脉气血运行充盈，而毛孔扩张，有利于药物的吸收。此时治疗某些寒性疾病，可以最大限度的以热治寒，鼓舞阳气，同时驱赶体内的寒气，调整阴阳，从而可以达到减轻冬季病症的发病频率，或者是彻底的根治疾病的疗效。

王宜表示，为此，我们中医膳养，熟悉的常说的食养、食疗、药膳的施膳原则，强调“食助药力，药助食威”，体现药食同源、药食同理、药食同用的理念。通过“冬病夏治”辨证施膳，可以调养身体，增强抗病的能力，预防和治疗冬季易发的疾病。在日常生活中，饮食上有几点值得关注：

一是要关注温热性的食物，天气炎热，夏季气温高，但是人体的阳气浮于外，内里又相对虚寒，可以适当的吃一些温热性的食物，我们常说的羊肉、桂圆、韭菜、生姜等，可以温补阳气。

二是注重健脾利湿。夏季暑热，易伤脾胃，宜食一些健脾利湿的食物，比如薏米、白扁豆、红豆，目的是要维持脾胃的正常运化功能。

三是要补充水分和维生素。因为天气热、出汗多，易导致水分的丢失和电解质平衡的消耗，应多饮水，更主要的多选择一些水分充足的、微生物丰富的果蔬类食品。

四是因人而异，辨体质施膳，选择适合自己体质的饮食调养方式。