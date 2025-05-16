首儿所通州院区主体年内亮相

昨天，北京青年报记者从市发改委获悉，北京市持续推进“3个100”市重点工程项目建设，为首都高质量发展注入强劲动力。4月份，北京市重点工程建设再提速。科技创新、基础设施、民生保障等领域多个项目取得节点性进展，为全年经济稳增长夯实底盘、积聚后劲。

在科技创新领域，易加三维3D打印扩产项目、深国际京西南综合物流枢纽（一期）智慧物流中心于近期实现开工建设。基础设施建设方面，108新线高速公路工程隧道和立交全部开建。京密路（机场南线-六环路段）道路工程新国展段提前建成通车。在民生保障领域，首都儿科研究所附属儿童医院通州院区主体结构完工。市发改委相关负责人介绍，该项目位于通州区宋庄镇，总投资约为23亿元，建设规模约18.6万平方米，建设内容为儿童专科医院，主要设置医疗综合楼、教学科研楼、病房楼、感染楼等，设置床位800床。目前7个核心单体全面完成主体结构施工，正在进行二次结构、机电安装等室内施工，预计今年年底主体外立面全部亮相。项目全面落实非首都功能疏解任务，以通州新院区建设和朝阳老院区优化提升为契机，对标国际一流儿童医院，结合自身所院协同发展优势，建设国际知名、国内一流的三级甲等儿童专科医院及国际先进的研究型医院。

值得一提的是，新国展二期项目完成全部验收工作。项目位于顺义区新国展一期北侧，京密路西侧，总投资约为137亿元，建设规模约61.1万平方米，建设内容包括展览中心、会议中心及配套设施，目前已完成全部验收工作。项目是贯彻落实首都“四个中心”功能定位，促进国际交往中心功能建设的重要平台和载体。项目建成后，将是北京市单体规模最大、功能最完善、技术最先进的综合型会展场馆，是未来首都大型展览活动的主要承接地，为服务首都经济高质量发展贡献力量。

此外，一批项目也取得新进展。例如，小米智能制造产业基地二期项目1号厂房规划验收完成，目前车间主体工程已全面竣工；承平高速公路（北京段）工程，已实现全面进地施工，桥梁、隧道等关键节点工程顺利推进。京平高速改扩建工程，路基及桥梁工程进度过半，中分带改造全部完成，项目整体进展有序可控。市郊铁路城市副中心线整体提升工程（北京西至良乡段），新建房山东站便线拨线顺利完成，为后续桥梁主体结构施工创造了条件。

市发改委相关负责人介绍，下一步，北京市将继续以重点工程为抓手，持续扩大有效投资，以重点项目加速落地带动经济增长、优化城市功能、提升治理效能，推动首都高质量发展。