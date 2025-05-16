发掘户外运动这座富矿（人民时评）

以“小运动”带动“大产业”，需要有为政府和有效市场更好结合，让好项目产生好效果，让高人气形成高收益

江苏南京石臼湖畔，刚体验完“水上高尔夫”的年轻人，又架起天文望远镜遥望星空；四川阿坝，四姑娘山景区的户外运动俱乐部推出徒步、穿越、攀登等10余条线路，不同年龄阶段“驴友”都能找到乐趣……不久前的“五一”假期，户外运动、户外旅行备受推崇。

从“人拉练”到“车越野”，从冰雪、山地到水上、空中，从东西南北到春夏秋冬，近年来我国户外运动参与人数已超过4亿，其中蕴藏的发展潜力不容小觑。

贯穿“大香格里拉”户外运动步道和骑行道环线上，“环云南”国际公路自行车赛、九大高原湖泊山水联赛等赛事串珠成链；特色船坞夜钓、热气球升空、古镇定向跑，体验者在浙江湖州南浔享受户外休闲之趣；河北张家口崇礼的夜场滑雪让人头顶星空、脚踏雪浪，分分钟有贴地飞行的刺激……发展户外运动具有综合效益，是满足人民群众日益增长的运动健康需求、推动全民健身及相关体育产业发展、促进绿水青山向金山银山转化的重要举措。

聚焦户外运动目的地建设靶向发力，政策支持更有针对性。今年初发布的《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》提出，到2027年初步形成一批较为成熟的高质量户外运动目的地，到2030年建设100个左右高质量户外运动目的地。

建设高质量的户外运动目的地，具有“以点带面”作用，既能有效延链强链，又能培育新的经济增长点，可谓一举多得。

我国地域辽阔、山川秀美。建设户外运动目的地，既能发挥拥有世界一流自然资源的优势，也能满足乡村发展的现实需求。在湖北黄冈浠水县，“游泳+旅游路骑行+乡村跑步”乡村铁人三项公开赛展开角逐，赛事期间农产品线上线下销售额突破580万元，同比增长230%。走进云南大理的苍鹭谷，群山环绕、植被茂盛，当地围绕休闲户外运动旅居村的精准定位谋发展，2024年共接待游客7万余人，实现消费300万元左右。

在传统理念中，山多水多林多的乡村不适合搞养殖、办工厂，往往很难兴旺。因地制宜，解放思想，充分挖掘自然禀赋的产业价值，建设高品质的户外运动目的地，能为乡村全面振兴带来发展新机遇，架起融通绿水青山和金山银山的桥梁。

优质的户外运动目的地，不仅能带动当地文旅发展，也能拉动更多产业打开增长空间，国产冲锋衣产业就受益于此。比如浙江，形成了一个冲锋衣的“3小时供应圈”——复合面料来自台州椒江，防水拉链来自台州临海，抓绒内胆来自绍兴柯桥，冲锋衣在台州三门走下生产线。以“体育+商业”促进产业融合发展，供给与消费的相互拉动将更为凸显。

以“小运动”带动“大产业”，需要有为政府和有效市场更好结合，让好项目产生好效果，让高人气形成高收益。

一方面，建设一批高质量的冰雪、山地、水上、陆地、航空等户外运动场地设施，善于运用市场机制，避免新增隐性债务风险，杜绝借户外运动目的地建设搞“政绩工程”“新形象工程”。另一方面，运营既要高效，也要惠民。依托龙头企业提高服务能力和管理水平，丰富户外运动产品及服务种类，确保“驴友”能找到适合的参与方式，当地群众也能分享发展红利。

大湾区的“户外健身房”，冲浪新手在专业教练的指导下站上了浪尖；黄河岸边“山河皆动线”，人们在汽车拉力赛里感受心跳；湖北绘制“户外运动电子地图”，进一步提高数字化、智慧化水平。曾经的小众探险、冷门项目，如今正逐渐融入大众生活、热门行当。解锁户外运动新版图，打卡户外经济新高地，必能为经济持续回升向好输送更多动能，为人民幸福生活贡献更多美好。

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 05 版）