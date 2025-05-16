健康减重 中医有方（中医养生）

中医从整体观念出发，将肥胖视为与人体脏腑功能失调、气血阴阳失衡密切相关的病理状态。因此，强调综合调理，通过中药调理、针灸疗法、运动养生、饮食调理、情志调节等多种方法综合干预，达到健康减重的效果。

肥胖的病因病机有脾胃虚弱、痰湿内阻、肝郁气滞、肾阳不足等不同类型。比如，脾胃为后天之本，主运化水谷精微。如果脾胃功能虚弱，运化失常，水湿就可能在体内积聚，进而形成肥胖。

对于脾胃虚弱、痰湿内阻的肥胖者，常用的中药有薏米、茯苓、白术、苍术等，可以增强脾胃的运化功能，祛除体内的湿气。对于肝郁气滞的肥胖者，常用的中药有柴胡、香附、郁金、陈皮等，可以疏解肝郁，调节气机，促进脾胃的运化功能，从而达到减肥的效果。对于肾阳不足的肥胖者，常用的中药有附子、肉桂、干姜、杜仲等，可以温补肾阳，增强新陈代谢，促进水液代谢，从而减轻体重。

除了中药调理，还可采用针灸疗法。通过刺激特定的穴位，调节脾胃功能，抑制食欲，促进脂肪分解。适量运动有助于气血运行，消耗多余脂肪。太极拳、八段锦等传统运动，可以疏通经络，促进气血循环。保持心情愉悦，避免过度压力，通过听音乐、腹式呼吸等方式调节情绪，对于防治肥胖也非常重要。

（作者为北京市隆福医院神经内科主治医师）

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 19 版）