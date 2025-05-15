关于肖某引发舆情事件调查处置进展情况的通报

近日,中日友好医院胸外科肖某被其妻子举报违反生活纪律、医德医风等问题,引发社会关注。国家卫生健康委迅速成立调查组,派出工作组进驻涉事单位,会同有关方面,对肖某执业行为、医德医风,董某莹的入学资格、学习情况、学术论文、毕业论文、入职过程、住院医师规范化培训管理等各环节进行彻查,对有关问题及所涉单位、部门和人员进行调查。现将调查处置进展情况通报如下。

一、肖某的违规违纪违法主要问题。肖某,男,1986年10月生,曾任中日友好医院胸外科副主任医师。肖某2024年7月在为某患者行胸腔镜下肺叶切除术时,作为此例手术的主要负责人和主刀医生,违反手术安全管理制度,并与巡回护士发生争执,在患者已进入麻醉状态下中断手术进程,擅自离开手术室并带走手术助手,将个人情绪凌驾于患者生命安全之上,未认识到医师身份的特殊性及其行为给患者带来的医疗安全风险,在婚姻关系存续期间与董某莹等存在不正当关系,其行为严重违反医师职业道德和医学伦理规范,造成恶劣社会影响。中日友好医院已对肖某给予开除党籍、解除聘用关系的处理。北京市卫生健康委依据医师管理法律法规,对肖某予以吊销医师执业证书,并给予五年以上禁止从事医疗卫生服务的处罚,对中日友好医院给予责令限期改正、警告并罚款的处罚。

二、董某莹的违规违法主要问题。董某莹,女,1996年6月生,于2023年8月通过第三方人事代理机构派遣至中国医学科学院肿瘤医院工作,2023年9月到中日友好医院进行住院医师规范化培训,2024年9月返回中国医学科学院肿瘤医院继续培训,目前尚未完成住院医师规范化培训。董某莹2019年申请北京协和医学院临床医学专业培养模式改革试点班(以下简称北京协和医学院“4+4”试点班)时,入学资格存在造假行为。北京协和医学院“4+4”试点班2019年境外招生对象应是2018至2019年度QS世界大学排名或Times世界大学排名前50名的本科毕业生,还必须按照试点班入学课程要求修完总学分不少于66学分的医学预科课程。董某莹报名时提供的大学物理AI、大学物理AⅡ、有机化学B、无机化学B等4门课程,共计16学分系伪造,不符合当年报考资格。董某莹2023年博士学位论文主体部分(综述除外)与同年毕业的北京科技大学他人学位论文重复率超过20%,存在抄袭剽窃学术不端行为,情节严重。同时,董某莹以第一作者或共同第一作者发表的学术论文有3篇属于不当署名、1篇属于重复发表,存在科研诚信问题。

北京协和医学院对董某莹的相关违规违法行为,依据学位管理法律法规、普通高等学校学生管理规定、高等学校预防与处理学术不端行为办法以及北京协和医学院相关管理办法等规定,按程序撤销董某莹的毕业证书、学位证书。北京市卫生健康委依据医师管理法律法规,对董某莹医师资格证书、医师执业证书予以撤销。

三、北京协和医学院“4+4”试点班核查情况。北京协和医学院“4+4”试点班是面向国内外高水平大学招收优秀非医学专业本科毕业生直接攻读博士学位的试点,旨在推动医学教育与多学科融合,探索推进八年制医学教育改革。2019年经教育部批复同意,年均招生规模在30人左右。本次事件暴露出北京协和医学院在录取资格确定、临床实习管理、学位论文答辩与审查,以及学生思想政治教育等方面存在试点方案不严密、管理不严格、落实不到位等问题,目前北京协和医学院正在深入整改。国家卫生健康委正在会同教育部对北京协和医学院“4+4”试点进行全面评估,督促改革完善。

目前,国家卫生健康委调查组正联合有关部门,对本次事件涉及的相关单位、人员开展深入调查,对违规违纪违法等问题将严肃追责问责,调查情况将向社会公布。

国家卫生健康委将在全国卫生健康系统组织开展医疗质量安全、医德医风专项整治,坚持以人民健康为中心,弘扬职业精神和人文精神,努力为群众提供安全有效便利的医疗卫生服务。

国家卫生健康委调查组

2025年5月15日