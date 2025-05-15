儿童、孕产妇、老人食养方面要注意“因人施膳”

人民网北京5月15日电 （记者郝帅）今日，国家中医药管理局召开健康中国中医药健康促进主题发布会之“饮食中的中医养生”专题发布会。

对于儿童、孕产妇、老年人等特殊群体，药膳的选择应该有哪些注意事项呢？广东省中医院院长张忠德表示，不同年龄的人群脏腑气血的盛衰情况不一样，尤其是儿童、孕产妇、老人家这三种人群，食养方面更加要注意“因人施膳”。

张忠德表示，儿童的体质特点为“肺常不足、脾虚、心肝有余”，儿童的肺气不足，经常会出现反复、感冒、鼻炎、哮喘这些症状，可以用五指毛桃、太子参、党参等补益肺气，如五指毛桃、太子参煮汤，或者太子参煮牛肉汤。

夏天有时候吃很多冰冷的东西、饮料，会出现拉肚子、肚子不舒服等等症状，可以用陈皮、生姜煮水来温中祛寒。心火肝火很旺，小孩儿会出现烦燥、情绪不好、睡觉不安，尤其是季节变化的时候，可以用麦芽等来平肝疏肝，搭配灯芯花、莲子芯等煮水煮汤喝。

孕妇的气血要供应给胎儿的生长发育，气血就相对偏弱，所以很容易出现心烦不舒服、疲倦、乏力、怕冷、出汗多、健忘，可以用党参、桑椹子、龙眼肉做成的药膳来补气血。脾胃为气血生化之源，所以补好脾胃很重要，可以多用砂仁、白术、陈皮来煮汤，不仅仅可以健脾补气，还可以有助于安胎。产妇在月子期间可以用益母草、当归、桃仁等来促进恶露的排出，同时可以用黄酒、米酒、猪脚姜来驱寒养血。

老年人非常容易会出现疲倦乏力、腰腿酸痛、夜尿多、睡觉不踏实，可以用党参、芡实、巴戟天、牛大力等等做成的药膳进行健脾补气、补肝肾，比如牛大力煮猪骨头汤，或者党参、芡实煮鸡汤，但是容易上火的人群，要注意煲这个汤的时候加一些沙参来养阴润燥，容易积食的人群可以加一些麦芽健脾消食，做到“补而不燥”“补而不滞”。