立夏、小满时节如何通过食补应对 "五月毒"？ 专家解答

人民网北京5月15日电 （记者郝帅）今日，国家中医药管理局召开健康中国中医药健康促进主题发布会之“饮食中的中医养生”专题发布会。

会上 ，广东省中医院院长张忠德表示，中医讲“药补不如食补”，通过日常的饮食来预防治疗疾病，或者进行自我的健康管理，是中医文化最重要的一个环节。食疗，讲究要三因制宜，需要结合不同的时节、人群、地域给予个性化的食疗计划。

张忠德介绍，现在已经到了立夏季节的第十天，七天以后就到了端午节前后的小满季节，这个节气民间叫“五月毒”，也叫做“龙舟雨”，气温很高，雨水很多，湿气很重，南北地域差异也非常重。

南方地区湿热偏重，外界里面的湿邪容易侵蚀到人体，引起各种的湿疹、疮疖，以及一系列胃肠道的不适，这时候清热化湿为主，用白扁豆、赤小豆、薏苡仁等做成的药膳。比如白扁豆、赤小豆、生姜煮的瘦肉汤，或者用木棉花、薏苡仁、陈皮煮的排骨汤等等药膳。

北方地区气温升高，雨水增加，早晚温差特别大，湿热慢慢起来，往往夹风夹寒，所以除胃肠道问题以外，很多人会出现鼻子痒、皮肤痒、眼睛痒等过敏症状，这时候除了祛湿、祛热之外，同时要兼顾补气健脾。因此，在上面的基础上，北方会加一些党参、西洋参、太子参、五指毛桃、赤小豆，如五指毛桃或者党参、瘦肉煮的汤。