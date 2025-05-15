直播预告：高质量控压，享安稳人生

每年的5月17日是“世界高血压日”，今年的主题依旧是“精准测量、有效控制、健康长寿”。高血压是一种全身性疾病，持续的血压升高对心脏、血管等都会造成损伤，如不及时加以治疗，还可导致脑卒中、冠心病等严重并发症。为什么近四年世界高血压日的主题都没有改变？在这十二个字中蕴含着高血压管理的哪些关键信息？

5月17日10:00至11:00，首都医科大学附属北京安贞医院院长蔡军、北京大学第一医院副院长李建平将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享高血压防治相关的科普知识。

专家简介：

蔡军，首都医科大学附属北京安贞医院院长，主任医师，教授，博士生导师。担任海峡两岸医药卫生交流协会高血压专业委员会主任委员、中华医学会心血管病学分会委员兼高血压学组副组长、中国医师协会高血压专业委员会副主任委员、中华预防医学会高血压专业委员会主任委员（筹）。

李建平，北京大学第一医院副院长、心血管疾病研究所所长。兼任中华医学会心血管病学分会委员/精准医学学组组长、中国医师协会心血管内科医师分会常务委员/高血压学组组长、血管稳态与重构全国重点实验室副主任、国家卫生健康委员会心血管分子生物学与调节肽重点实验室（北京大学）副主任、北京大学医学部血管健康研究中心副主任等。

如何收看直播：

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