号称护眼的“大路灯”值得买吗

最近一段时间，落地护眼灯受到许多家长的追捧，因其形状酷似街边的路灯，也被称为“大路灯”。目前，大路灯的价格从几百元到近万元不等，还有一些大路灯号称能护眼、防近视。那么，大路灯真有此效果吗？

据了解，大路灯普遍具有以下特征：“个头”大，高度通常在2米左右，重量一般在20千克左右；照明范围广，光线可以覆盖书桌和周围地面；价格远高于普通台灯，普遍在千元以上，有的甚至可达八九千元。

商家宣称，这类产品对孩子眼睛有好处、能防近视。广东省广州市的林女士对记者说：“大路灯的宣传广告让人感觉它很高级，孩子每天晚上在家都要看书学习几个小时，为了孩子的视力，多花点钱也值得。”

那么，大路灯究竟是什么灯？

广东省中山市质量计量监督检测所灯具室主任黄骏说，大路灯其实就是可移式通用灯具，属于我国强制性CCC认证产品范畴。

“与传统的桌面台灯不同，大路灯采用上下双光源设计。”中山大学中山眼科中心屈光与青少年近视防控科主治医师许吉萍说，大路灯有一个直接照向书桌的光源，同时还将光线照向天花板，相当于把台灯和顶灯合为一个灯，让室内阅读环境整体变亮。

大路灯可以防控近视吗？

许吉萍认为，目前尚无直接的临床证据证明大路灯对近视防控有显著效果，而且室内灯光只是近视防控工作中很小的一部分。根据《近视防治指南（2024年版）》，近视的影响因素包括遗传因素以及环境因素，后者涵盖近距离用眼、户外活动、读写习惯、采光照明等。

除此之外，有的大路灯商家还声称产品可以“改善视网膜血液循环”，达到“抑制眼轴过快增长从而控制近视”的效果。相关专家表示，灯具不属于医疗器械，产品具有医疗效果的宣传不可信，所谓的“疗效”难以验证。

至于光线和近视之间的关联，目前一项针对1840名学生进行的随机对照研究显示，在教室灯光为模拟太阳光光谱环境下学习的学生，3年后近视发生率较低。这说明模拟太阳光光谱的灯具对防控近视有一定帮助。许吉萍认为，虽然部分厂家的大路灯模拟了户外光的光谱特性，但实际效果各异，而且其他护眼台灯和顶灯也能达到类似效果。

受访专家指出，无论购买大路灯还是普通读写台灯，都有几个关键考量维度。雷士照明品质与售后总监黄敏德说，家长务必留意产品是否明确标注执行国家标准GB/T 9473-2022《读写作业台灯性能要求》。在灯具的性能参数方面，要特别关注灯具的光谱特性，尽量选择光谱特性接近太阳光的灯具。

“为孩子购买的灯具，桌面照度应达到500勒克斯（lux）以上，显色指数需达到95以上。除此之外，产品还需要满足防眩光、低蓝光等要求，全方位为孩子营造舒适、健康的读写照明环境。”黄敏德说。