“我们老年人，现在洗澡更安心”（民生一线·银发经济促消费）

“每次走进去，我都心惊胆战！”家住上海市长宁区北新泾街道天山西路450弄的宣慧卿说。

“我都是和我妈说，等我来了再进去。”宣慧卿的女儿说。

“她在里面的时候，我都竖起一只耳朵随时注意着的！”宣慧卿的老伴儿说……

这个听起来“危机四伏”的地方是哪里？其实就是宣慧卿家卫生间的淋浴房。

10多年前，宣慧卿才60岁出头，她对淋浴房十分满意。冬天洗澡，浴霸一开，门一关，干湿分离，清爽舒服！

随着时光流逝，宣慧卿老两口腿脚变得不方便，这间淋浴房也成为家里一个重大安全隐患。淋浴房比浴室的地面高出一个台阶，每次洗澡都要抬一步脚走进去。年轻时觉得很轻松，但年纪大了，上这一级台阶变得吃力。每次进淋浴间，宣慧卿都要一手扶着淋浴房的门，一手抬着大腿迈进去。

淋浴房的门是推拉门，而且遇水就变滑，其实并不适合当扶手。此外，在长期使用中，淋浴房的地面磨损，不再防滑。“有一回重心不稳，差点跌倒，真是后怕。”宣慧卿说，“后来每次洗澡我进浴室就像走钢丝一样，每个动作都要小心翼翼。”

记者注意到，这个50多平方米的小家被打理得井井有条，灶台和地面擦得一尘不染，阳台上晾满了刚洗的衣物。“我喜欢收拾得干干净净，虽然年纪大了，但也坚持勤洗澡勤换衣服。想到连洗澡都要麻烦女儿了，心里很不是滋味。”宣慧卿感慨，“我们老年人，洗个澡怎么就这么难？”

“年纪大了最怕跌倒。”虽然不住在一起，但宣慧卿的女儿时刻牵挂着家里的父母，多次劝说他们把卫生间改造一下。老两口一直很犹豫。“找谁来拆？找谁来修？去哪儿买建材？施工期间住在哪儿？……每一个环节都花钱花精力，年纪大了，折腾不起，还是先将就着吧。”宣慧卿说。

宣慧卿的情况在长宁区十分普遍。作为一个深度老龄化中心城区，截至2024年底，长宁区60周岁及以上户籍人口占比超过40%。此外，这些老人大多生活在房屋面积较小的老旧小区中，卫生间的改造要在“螺蛳壳里做道场”。

“9900元，‘麻烦’变‘享受’”。2024年4月，前来走访的居委会干部递来了一张宣传页，橘色的标题一下子吸引了宣慧卿的眼球。这是一份卫浴适老化改造套餐，一共包含16项服务，每一项都精准击中了宣慧卿家的改造痛点：既有旧淋浴房拆除和垃圾清运服务，又有淋浴区防水、防漏、快排水等施工项目，还新增了防滑扶手和淋浴凳等设施。套餐以外还有许多个性化选项，丰俭由人。

2020年，上海市开启适老化改造市场化试点工作，设立市级统一平台进行申请、审批、施工、验收等工作。长宁区以“政府补贴一点、企业让利一点、家庭自付一点”的资金分担机制，引导和支持区内的老年人家庭实施适老化改造，并对符合条件的户籍老人给予一定补贴，最高达到3000元。享受完补贴，宣慧卿自付不到7000元。

“省钱以外，还省心。”宣慧卿介绍，以前提到装修，就会觉得家里尘土飞扬，噪声很大，但这次装修自己的生活受影响很小。10天工期里，老两口依旧可以在家里正常起居做饭，只有洗澡的时候要去附近宣慧卿的弟弟家。套餐的改造项目采用了“干法工艺”，使用的建筑材料更少，施工周期更短，对生活影响更小。每天施工结束，工人师傅还会粗略进行保洁，及时清运物品。

2024年5月，改造后的卫生间投入使用，淋浴房被一张浴帘取代，不洗澡时浴帘收起来，卫生间瞬间变得开阔。地面上的台阶拆除了，淋浴区和其他区域仅由两道长条形快排地漏作出区隔，宣慧卿可以无障碍进出，以后轮椅也能推行。

装修好的第一天，宣慧卿拉开折叠浴凳，扶着墙上的T形防滑扶手，站起又坐下，站起又坐下，重复了好几遍，嘴里念叨着，“这个距离好，扶手不远也不近，浴凳不高也不矮，再也不担心摔跤了。”

宣慧卿现在每天都会在这1.5平方米的淋浴区待上10分钟，冲个热水澡，或者坐在折叠浴凳上泡个脚，卸下一整天的疲惫，“感觉睡眠质量也变好了。”

马桶旁新安的防滑扶手使用频率也很高。“以前马桶坐久了，都是撑着旁边的洗手台站起来，很容易滑倒，现在借着这个扶手，一下子就站起来了。”宣慧卿一边演示一边说。

卫生间改造好后，不少邻居前来参观，都很心动。“我们老年人，现在洗澡更安心。我只后悔改造晚了！”宣慧卿笑着说。

截至2024年，长宁区已累计完成1835户适老化改造工程，市、区补贴资金总计680万元。“和现实需求相比，适老化改造还有很大的空间。”长宁区民政局副局长沈海燕介绍，“长宁区未来将进一步优化服务，制定‘一户一案’改造方案，通过适老化‘小改造’，撬动‘大工程’，提升老年人的幸福指数。”

2025年4月1日起，上海进一步优化居家环境适老化改造政策，补贴以3年为一个周期，符合条件的老年人在一个周期内可多次申请适老化改造并享受相应补贴，累计补贴金额不超过每户5000元。

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适老化改造需关注哪3个问题？

适老化改造是当前更新消费领域中的一个重要机遇，特别是在老龄化趋势日益显著的城市中，其对于提升老年人生活品质、满足他们日益增长的养老服务需求具有不可替代的作用。上海市消费者权益保护委员会副秘书长唐健盛提醒，消费者在选择适老化改造时，需要关注3个方面问题：

一是尽量选择品质可靠、有完整售后服务的产品。老年人居家生活的适老化改造普遍不是一步到位的，而是随着年龄增长，不断产生新的需求，根据需求多次改造。因此，适老化产品之间最好具备兼容性和配套性。

二是适老化改造要选择有完整解决方案的商家。上海市消费者权益保护委员会2024年底发布的《服务消费需求与趋势调查报告2024》显示，超过六成的受访者在家电家具更新更换时遇到旧产品拆运难的问题。因此，在消费过程中，要选择既能提供拆旧服务，又能提供安装服务，还能帮忙调试水电等问题的商家，解决老年人的后顾之忧。

三是在适老化改造中要优先考虑设施设备的智能化水平。适老化改造与智能化技术的深度融合，不仅能为老年人提供更加便捷、智能的生活服务，而且通过后续软件升级还可以持续提升产品体验。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 15 版）