伊利瞄准年轻人健康零食赛道 革新奶酪口感

5月11日，伊利妙芝在呼和浩特市伊利健康谷举办新品发布会，正式推出新品“妙芝脆奶酪”。此次发布会以“奶酪新吃法 酥脆超好吃”为主题，通过技术革新将奶酪赋予酥脆口感，重新定义奶酪零食食用体验。

此次发布会选址伊利全球智能制造标杆基地“健康谷”，依托伊利全产业链科研实力，强调新品“真奶酪、真酥脆、真营养”三大核心。妙芝方面表示，“妙芝脆奶酪”新品的发布，既是妙芝对年轻消费者零食健康化趋势的精准回应，也是加速奶酪品类在地化创新的重要里程碑。。

品牌经理赵冉在分享研发初衷时提到：“我们希望可以突破奶酪的传统束缚，让奶酪在餐桌之外，成为中国消费者随时随地可以享受的美味，同时也能更加好的契合中国消费者的饮食爱好和习惯。”据悉，未来妙芝将持续以技术创新推动产品升级，提供兼具营养与趣味性的奶酪选择。

据介绍，本次发布的“妙芝脆奶酪”新品最大亮点在于独特的酥脆口感与高营养价值。市面上的奶酪概念脆零食，大多是少量干酪粉添加，基础还是以玉米粉为主的膨化类零食。区别于市面的再制干酪产品，妙芝脆奶酪通过创新的工艺将奶酪内的水分通过微波烘干，只保留4%左右的水分，降低了微生物风险同时，实现产品干酪添加量≥76%，让浓缩后的奶酪不仅呈现出酥脆区别于传统奶酪软糯的口感，也使得产品在稳定性方面得以保障。

新品的研发过程也推动了奶酪制品行业生产技术的进步。据悉，由于现有配方以及工艺设计就不能新品的需求，需要重新设计配方以实现真空微波技术的应用，研发团队与国内设备厂家合作开发适用的真空微波设备，成功填补了再制奶酪产品真空微波技术的空白。同时，未来在产品的优化与升级过程中，还可以运用乳深加工技术来打破原料的限制，进而开发出更多样化的产品，为行业打造产品创新示范案例。

“妙芝脆奶酪”的推出不仅是一次产品升级，更标志着中国乳企在零食赛道的创新突破。通过新产品的开发，作为中国乳业领军者的伊利正发起一场由中国乳企主导的"逆向创新"：基于中国年轻群体对酥脆口感的偏好，历经多年研发及数十次配方优化，最终以本土化技术重新定义奶酪形态。伊利方面表示，伊利集团将持续以科研实力赋能妙芝品牌，推动健康与趣味兼具的零食革命。

值得一提的是，为强化传播，妙芝携手“广告梗王”贾冰打造魔性广告片《听冰哥的，吃脆脆脆脆脆脆奶酪》，把广告片拍成了“舌尖上的MV”。发布会现场同步设置“脆感实验室”互动专区，通过“脆力全开”音效游戏、“脆香小铺”试吃体验及“3个贾冰伴舞”等环节，让消费者多维度感受产品魅力。

据悉，“妙芝脆奶酪”新品的销售将以电商渠道为主，消费者可以在天猫、京东、抖音、微信、小红书等平台的官方旗舰店购买。即日起，这款专为中国年轻人打造的妙芝脆奶酪将在全国商超及电商平台同步发售。