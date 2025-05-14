中华预防医学会第二届中国肥胖防控大会在佛山召开

5月10日，中华预防医学会在广东省佛山市召开了第二届中国肥胖防控大会。会议以“共建健康体重，共享健康中国”为主题，汇聚我国肥胖防控领域知名专家学者开展学术交流，全方位介绍国内外肥胖防控研究与实践的最新进展，并对全国肥胖防控学术工作进行总结和展望。来自全国各级疾控中心、医疗卫生机构、科研院所、高等院校、企业的400多名专家学者和业界同仁现场参会，3万多名健康促进领域科技工作者线上参会。

大会现场。（受访者供图）

国家疾病预防控制局卫生与免疫规划司环境卫生与学校卫生处（综合处）处长费佳、中华预防医学会副会长梁晓峰、广东省卫生健康委员会副主任宋铁、广东省预防医学会会长吴圣明出席会议并在开幕式致辞。中华预防医学会健康生活方式与社区卫生专委会主任委员、中国疾控中心慢病中心副主任王丽敏主持开幕式。

会议设置了主会场和4个分会场，聚焦肥胖预防与控制领域的科学和实践问题，涵盖肥胖与代谢性疾病防控、健康生活方式与肥胖防控、儿童青少年肥胖防控和职业健康管理与促进等内容。会议邀请国家卫生健康委医疗应急司公共卫生医疗管理处副处长孙树学、世界卫生组织驻华代表处非传染性疾病技术官员孙佳妮、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长毕宇芳、广东省卫生健康委员会医疗应急处副处长郭未艾分别围绕健康体重管理行动解读、全球肥胖防控进展及措施与展望、糖尿病临床研究的实践与体会，以及广东省“体重管理年”实践等做主旨报告。

中国疾控中心研究员赖建强、中国医科大学闻德亮、中国疾控中心慢病中心王丽敏、北京医院郭立新、北京体育大学邱俊强、北京大学黄涛分别从体重管理支持性环境建设、基础代谢率视角下儿童青少年肥胖防控、职业人群健康生活方式管理现状及展望、肥胖和糖脂代谢异常的饮食干预策略、运动与体重管理、从多组学视角解读运动干预减重等领域分享了最新的研究进展。会议期间发布了《职业人群健康生活方式促进行动倡议》和《2025体重管理洞察》白皮书。

《职业人群健康生活方式促进行动倡议》发布仪式。（受访者供图）

《2025体重管理洞察》白皮书发布。（受访者供图）

会议的召开为推动我国多领域协同创新健康体重管理、共筑慢病防控体系搭建了学术交流平台，为我国肥胖防控工作发展提供了更具科学性和实用性的学术建议和决策参考。