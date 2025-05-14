直播预告：向“新”提“质” 推动公立医院高质量发展走深走实

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

2025年5月15日14:00-15:00，山东第二医科大学第一附属医院（潍坊市人民医院）党委委员、副院长蔡跃红做客演播室，就“向‘新’提‘质’ 推动公立医院高质量发展走深走实”话题与网友在线交流。

专家简介

蔡跃红，山东第二医科大学第一附属医院（潍坊市人民医院）党委委员、副院长。兼任中国医院协会省级医院分会委员、中国医院协会医院评审与评价工作委员会委员、山东省医学会病案管理分会副主任委员、山东省医师协会病案管理专业委员会副主任委员、山东省研究型医院协会病案信息化管理分会副主任委员等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。