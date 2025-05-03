医疗器械成“银发族”健康礼单“新宠”

这个“五一”假期，浙江绍兴的张阿姨家中迎来健康装备“升级”——女儿将用了多年的水银血压计换成了电子血压计。

“这几年家里添置了不少用于健康管理的仪器设备，其中用的比较多的有血压计、血糖仪，在家就能测指标，省去了频繁跑医院的麻烦。”张阿姨说。

医疗器械正悄然走入更多家庭，成为“银发族”乃至全民的“健康小助手”。

《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告(2024)》指出，随着经济社会的不断发展，人民群众生活水平必将继续提升，对医疗保健服务的需求将不断增加，特别是适合个人使用的家用医疗器械市场将有很大的发展空间。

市场热度催动企业加速布局。一组数据显示，2024年中国医疗器械产业规模迈进1.35万亿元大关。其中，家用器械占比将跃升至36%。

有业内人士提出，近年来，大众逐步养成了个人护理的习惯，这推动很多原来在医院端使用的护理产品逐步转向消费者日常生活中。

浙江一药店内陈列的医疗器械。潘沁文 摄

面对品类繁多、作用各异的产品，消费者如何才能避免“乱花渐欲迷人眼”？浙江省药品监督管理局发布消费提醒：选购时需做到“三看”——看产品合法性、看经营者资质、看标签和使用说明；警惕普通商品虚假宣传具备医疗用途的行为，不听信商家的夸大宣传。（祝晓艳 潘沁文）