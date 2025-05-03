从“美颜滤镜”到运动养生：假日休闲解锁“健康附加值”

立夏将至，万物繁茂。西安青龙寺的樱花、曲江池的垂柳、秦岭山脚的油菜花田，吸引不少民众打卡“出片”。然而，在这个“五一”假期，越来越多人开始关注户外休闲的“隐藏价值”——健康养生。随着“体重管理年”行动稳步推进，科学减脂、调节身心正成为西安民众的出游新场景。

“以前来青龙寺就为了拍樱花发朋友圈，而现在我会特意早起，沿着步道快走半小时，呼吸新鲜空气。”西安市民李蓉的转变并非个例，随着健康意识提升，许多市民将户外休闲与运动相结合，赋予传统出游更多功能性。

记者在西安走访发现，假期里，无论是市内公园还是近郊徒步线路附近，人群总是熙熙攘攘。其中本地民众多以晨练、露营、户外骑行等活动为主要选项。

图为“五一”假期西安青年在近郊露营与攀岩。张一辰 摄

“这个季节，户外草木茂盛、充满生机，很容易让人放松下来，相比于室内锻炼，适当的户外运动燃脂效率会更高。”西安工业大学基础学院体育系教授文安表示，年轻人在此时锻炼要持之以恒，做好安全防护，选择夜跑或晨跑最好一周不要超过20公里。

“电脑屏幕盯太久了，周末就来这里‘洗洗眼睛’‘洗洗肺’。”在位于秦岭北麓的太平国家森林公园，从事IT行业的张兆伟坦言，此间的负氧离子含量高，是一个天然氧吧，在这里呼吸清新的草木气息，会感觉十分放松。

在当地运动爱好者的热门“打卡地”——西安大明宫国家遗址公园，西安市民王树平告诉记者，在这里运动健身，既能欣赏历史遗址与大自然交融的独特景致，又能通过运动燃烧卡路里，实现健身赏景两不误。

“春夏交替之际，阳气升发，正是养肝护肝、调节代谢的关键期。”西安中医脑病医院副主任医师王敏表示，中医理论中，肝主疏泄，与气血运行、脾胃消化紧密相关。适度的户外运动能促进气血通畅，帮助身体排出冬季积滞的湿气，从而改善代谢、控制体重。

在西安城墙根下，烟火气的温度与健身的热度每日都在此交汇。沿着环城公园慢跑的李良感叹：“左边是六百年的箭楼，右边是热气腾腾的市井生活，护城河水碧波荡漾，河边花香阵阵，奔跑的脚步都轻快了许多。”

从樱花树下的晨跑到秦岭山间的呼吸，假日里的户外休闲正被赋予更多健康内涵。当踏青不再局限于镜头前的“美颜滤镜”，而是成为一种生活态度的延伸，这场与大自然的相遇，便真正实现了“颜值”与“价值”的双重收获。