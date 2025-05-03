2025博鳌干细胞产业大会举行

日前，2025博鳌干细胞产业大会在博鳌亚洲论坛国际会议中心召开。此次大会吸引了国内外院士、专家、学者及产业代表齐聚，共谋生命科技发展新篇章。

会议以“创新转化·百姓可及”为主题，聚焦干细胞药物研发转化、产业高质量发展等主题，通过多场分论坛让科研机构、药企、医疗机构与企业深度交流，以推动干细胞技术成果更快、更广泛地惠及国内外患者，加速基础研究与临床转化的深度融合，助力实现中国式创新普惠。

中国科学院院士、同济大学生命科学与技术学院院长高绍荣表示，未来利用多能干细胞治疗很多现在治不了的一些疾病，不管是糖尿病，还是一些神经性的再生障碍性疾病，它都有很大潜力。

“目前的发展需要政府政策和产业政策支持，还要依靠科学家和年轻科技工作者的闯劲。”中国科学院院士裴钢说，海南博鳌要有一个高标准，一个非常恰当合适的程序来做好这件事，当然也有许多困难需要克服。

作为本次大会的承办方，海南省干细胞工程中心依托乐城先行区先行先试政策优势，积极探索践行细胞技术产业化、规模化发展新路径，助力推进海南健康岛战略。

海南省干细胞工程中心主任刘中民表示，此次大会汇聚了全国从事干细胞研究、制备、生产、临床应用方面的专家，他们科学地、规范地、标准地、安全地来推动干细胞产业在海南发展，这也将为海南自贸港发展贡献力量。