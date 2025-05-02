“五一”河南南阳“艾草奇妙游”开启 沉浸式体验中医文化盛宴

中新网南阳5月2日电 十二时辰养生体验、特色NPC不定时巡游、艾草夜市、宛小妹艾草奇妙游……“五一”假期首日，河南卫视联合南阳医圣文化园推出的沉浸式中医文化体验活动“艾草奇妙游”，吸引众多游客来此体验。

南阳是医圣张仲景故里，全国中药材主产区之一，艾草种植面积约30万亩，有“世界艾乡”之称。此次活动以“艾草”为媒，集文化体验、健康养生、互动娱乐、文艺表演于一体，旨在将中医节律养生理念转化为可感、可见、可参与的生活实践，丰富游客假日生活。

早上开园，医圣文化园的迎宾仪式便已开启，青年版张仲景NPC及复原的汉代礼仪让游客直接进入奇妙游现场。从清晨至夜晚推出“十二时辰养生体验计划”更是俘获不少游客的芳心。

该活动以《黄帝内经》“天人合一”理念为基石，不间断开展包括艾灸体验、五音养生操、日晒艾背、草本药浴等互动项目，让游客一秒开启“养生局”。

除了中医养生体验，整个园区也化身一座穿越之城，张仲景、鹤童、鹿童、白娘子、许仙等NPC不定时巡游，园中演员不定时快闪演出，并与游客进行剧情互动，让游客亲身体验“穿越大片”。

入夜后，艾草夜市于园区内热闹开启。摊前熙攘，灯下对坐，既是节日烟火，亦是文化余韵。养生药膳、草本饮品、五行茶汤，沉浸式感受“医食同源”的东方生活方式之美；艾草文创、香包手作、百病祈符，将东方仪式美学融入烟火日常。

活动期间，《龙门金刚》《宛小妹艾草奇妙游》等节目轮番登场，《梨园春》选手倾情献唱，潮流说唱与国风音乐同台共鸣，集说唱、摇滚、歌舞、戏曲于一体的观赏体验让游客直呼“不虚此行”。

据了解，此次活动从5月1日持续到5月5日，身高1.4米以下的未成年人(需有监护人陪同)，60周岁(含)以上的老年人(需有监护人陪同)等群体可免票入园。 (经晓佳)