中国游→中国购 当广交会遇上免签退税双倍利好

240小时过境免签政策实施以来，越来越多外国游客来中国旅游购物。在第137届广交会期间，离境退税“即买即退”等便捷的金融服务，和越来越多的退税商店，推动了入境客流转化为消费，不少境外客商爱上“中国购”。

在本届广交会展馆的“税收服务驿站”，税务AI融媒主播“穗小颖”现场讲解境外旅客购物、离境退税“即买即退”的服务措施。服务台上，还放置有多语种税费政策服务手册，吸引了不少参展客商前来咨询。银行机构也在展馆内设置了金融服务专区，现场演示离境退税流程。

数据显示，自4月15日广交会开幕以来，广州市离境退税日均开单量创历史新高，较去年同期增加1.68倍。此外，各大品牌商户陆续上线“线上自助”退税模式，入境旅客在购买了心仪商品后，直接在门店内使用个人手机上传相关信息与凭证，即可完成退税流程。

展会第三期叠加假期

口岸迎客流高峰

本届广交会第三期展期恰逢五一假期，客流叠加，广东边检、公交等多部门采取措施，保障客商、游客出行。

琶洲港澳客运口岸距离广交会展馆300米，是广州市中心城区唯一的水上跨境客运口岸，从口岸入境后步行仅需5分钟即可抵达展馆。据洲头嘴出入境边防检查站统计，自本届广交会开幕至4月30日，经该口岸出入境外国旅客超7500人次，较去年同期增长40%。

广交会期间，广州交通部门将在广交会展馆周边，每天安排约2000辆的出租车、网约车以供出行。广州市公交集团还将安排1500辆次巡游出租车，于深夜凌晨在重点交通枢纽提供服务，并且预备500辆次的应急运力应对突发客流高峰。

在此期间，当地还在广交会展馆及周边安排青年志愿者，开展导乘指引等服务，为客商营造文明、和谐、舒适的参展环境。广州市商务局联合多家出行平台推出打车礼包，引导客商走进广州，沉浸式感受“广式生活”的魅力。