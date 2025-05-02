北京宁夏两地携手创造“生命奇迹”治愈小儿肺气道畸形

记者1日从北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院获悉，近日，该院儿外科团队在先天性肺气道畸形(CPAM)治疗领域取得重大突破，成功为一名1岁患儿实施高难度胸腔镜下解剖性病灶肺段切除术。

据介绍，1岁的乐乐(化名)自出生后反复出现呼吸急促、肺部感染，经检查确诊为右肺下叶先天性肺气道畸形(CPAM)。由于患儿年龄小、病灶解剖复杂、手术风险高，多家医院均未能提供根治性治疗方案。最终，乐乐家长来到北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院，寻求一线生机。

先天性肺气道畸形需通过精准切除病灶肺段，以达到治愈目标，但传统开胸手术创伤大、恢复慢，对低龄患儿尤为不利。面对这一挑战，北京大学第一医院儿外科主任高阳旭邀请首都儿科研究所胸外科主任武玉睿加入攻坚团队，与手术麻醉科、重症医学科、呼吸科、医学影像科等开展多轮联合会诊。

从麻醉风险评估到影像精准定位，从术中纤支镜引导气道封堵到术后呼吸功能支持，各学科专家经过反复研讨与论证，最终为乐乐量身定制了一套周密的手术方案——单肺通气下胸腔镜下解剖性病灶肺段切除术，确保在微创条件下实现病灶精准完整切除，同时最大限度保护健康肺组织。

术中，医护团队凭借丰富的胸腔镜操作经验，通过3个仅5毫米的微小切口顺利完成右肺下叶病灶肺段的精细游离与切除。手术时间仅1小时，全程采用单肺通气，出血量不足5毫升，患儿生命体征全程平稳。

术后，乐乐转入重症监护室，在医护团队的精心照护下，48小时内成功脱离呼吸机，次日即恢复自主进食。影像复查显示肺部膨胀良好，顺利拔除胸腔引流管，即将康复出院。（ (记者 杨迪)）