创新药“守门人”高娅琴：十五年坚守 零差错护佑生命

“当患者因我们的药多了一份生活的希望，那所有辛苦的日夜就有了意义。”贝达药业股份有限公司质量工程师高娅琴在接受采访时说道。

近日，高娅琴被授予全国劳动模范荣誉称号。这位“元老级”质检工程师，已在药品质检战场坚守了十五个年头。剪去长发，她把青春“装”进实验室的瓶罐之间。

高娅琴仍记得入职贝达药业股份有限公司的情景。在那个仿制药横行的年代，50多人的初创团队正执拗地追逐着中国首个小分子靶向抗癌药的梦想。当时公司虽已成立7个年头，但厂房和设备并不齐全，她所在的药品质检实验室也刚搭建好不久，迎接她的是7人组成的“实验室游击队”。

盐酸埃克替尼是贝达自主研发的中国第一个小分子靶向抗癌药，也是高娅琴亲身参与成功研发的第一个创新药。其在2011年上市，荣获国家科技进步一等奖。当盐酸埃克替尼的分子式在试管中初现雏形时，高娅琴已悄然在实验台前垒起半人高的检测报告。

在盐酸埃克替尼生产过程中，高娅琴更是每个月都要审核十几批成品数据，每批成品的检验项目有十几项，记录、图谱加起来足足有两百多页。

一次，实验人员将一批盐酸埃克替尼成品检验记录交给了高娅琴。早就练成“火眼金睛”的她敏锐地觉察出其中有个指标的数据不对劲：记录中的原始数据计算过程没有问题，但最终结果却比以往高出好几倍。

她第一时间找到经办人员，询问操作细节，经办人这才意识到自己误用了其它产品。高娅琴严肃批评了其工作行为，按实验室内部流程展开调查评估，并安排重新检测，最终确认合格后，才同意放行该批次产品。正是靠着多年积累的非凡专业经验和技能，高娅琴一次次牢牢把住了质量关。

也正是这份“笨功夫”，让这款打破进口垄断的“民生药”惠及70万肺癌患者。

还有一次，一批即将出厂的药品在质检时，显示某项数据异常。是操作失误？是设备发生故障？还是检测方法和检测环境有问题？若找不到数据异常的具体原因，这批药品便无法投入市场。

高娅琴带领团队开启“分子侦探”模式，一头扎进排查工作当中。经过一个多月的努力攻坚，终于查明真相，系质检时不慎掺进杂质所致，药品质量并无问题。这批数百公斤的药品最终得以按时进入市场。

“她像台始终高速运转的精密仪器。”同事们这样形容工作中的高娅琴。十五年来，高娅琴质量检验准确率始终保持在100%。

“全国劳动模范是一项无比光荣的荣誉。对我来说，质检台就是我的领奖台。”高娅琴说。（作者 张煜欢）