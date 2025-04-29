直播预告：规范使用辅助生殖技术 实现优生优育

随着生活节奏的加快以及环境压力的增加，不孕不育问题正影响着越来越多的家庭。而科技的进步为这些家庭带来了希望的曙光——辅助生殖技术从最初的试管婴儿发展至今，已经实现了多基因筛选、生育力保存等重大突破，不仅帮助许多夫妇圆了“父母梦”，更在优生优育领域迈出了重要一步。那么，辅助生殖技术究竟如何助力实现“优生优育”？它的安全性如何保障？又有哪些前沿突破值得期待？

5月9日16:00至17:00，重庆市妇幼保健院生殖医学中心负责人黄国宁，中信湘雅生殖与遗传专科医院党委书记、院长林戈将做客“人民好医生”科普直播间，就辅助生殖技术的发展与应用等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介:

黄国宁，主任医师，博士生导师，重庆市妇幼保健院生殖医学中心负责人，人类胚胎工程重庆市重点实验室、重庆市生殖医学临床医学研究中心和首席医学专家工作室主任。现任中华医学会生殖医学分会第五届委员会主任委员、胚胎学组组长，国家食品药品监督管理局中国食品药品鉴定研究院人类辅助生殖医疗器械标准工作组副组长，国家卫生健康委辅助生殖技术质量管理专家组委员，中国妇幼保健协会辅助生殖技术监测与评估专业委员会副主任委员。

林戈，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现任中信湘雅生殖与遗传专科医院党委书记、院长，国家卫生健康委员会人类干细胞与生殖工程重点实验室主任，人类干细胞国家工程研究中心副主任，中国医师协会生殖医学专业委员会常务委员，国家干细胞临床研究专家委员会委员，中国妇幼保健协会生育力保存专业委员会常务委员，湖南省干细胞临床研究专家委员会委员，湖南省生殖医学专业委员会主任委员，湖南省科学技术协会第十届全省委员常务委员，湖南省妇幼保健与优生优育协会常务理事。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。