本报北京电（记者熊建）日前，中国社会科学院国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所和上海健康医学院在北京联合主办“健康保险高质量发展研讨会暨第六届健康保险蓝皮书发布会”。

《健康保险蓝皮书 中国健康保险发展报告2024》显示，整体而言，我国健康保险发展面临良好机遇。一是国家政策加大支持力度为健康保险发展营造了良好制度环境；二是2011年以来，我国卫生总费用受到来自人口老龄化、疾病谱变化和医疗服务供给扩张三方面因素的叠加影响，呈现持续增长趋势，卫生总费用增速平均高出GDP增速2.5个百分点以上，2023年卫生总费用占GDP的比重达到7.2%。

从服务民生福祉看，普惠型补充医疗保险发展模式初步经受住了时间检验。蓝皮书指出其以满足参保人群“平时有预防、生病有保障”需求为主，具备普惠性、政策性、非营利性和市场性四种属性，实现了市场机制、公益机制与行政机制有机融合和优势互补，为医保筹资难题提供了新解法。

长期来看，健康险结构调整能否顺利完成，取决于医疗保险业务能否实现高质量发展。医疗保险业务发展路径逐渐清晰，走大众化和高端化并行发展道路，用不同的机制来满足消费者不同的需求。一是走大众化和普惠化发展道路，助力解决基本医保支付政策范围之外的大额医疗费用对一般家庭带来的“因病致贫”问题；二是走高端化发展道路，满足中高收入阶层超过法定医疗保障水平之上的需求。