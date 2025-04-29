立夏养阳 重在养心（节气与健康）

立夏是二十四节气中夏季的第一个节气，标志着自然界从“生”到“长”的转变。首都医科大学附属北京中医医院普外/肿瘤外科副主任医师于淼提醒，立夏期间，升温快、雨水频、湿气重，南方“湿热”与北方“燥热”并存。中医认为“夏气与心气相通”，立夏养生需以“心”为核心，兼顾护阳与祛湿。

立夏是否意味着夏天真正到来？“我国幅员辽阔，南北气候差异显著，养生方式也需因地制宜。”于淼介绍，此时，南方地区如广东、福建已正式入夏，气温攀升至30摄氏度以上，雨水增多，湿热交织；北方地区如华北、东北仍处于春夏之交，昼夜温差大，偶有干热风，需警惕“假夏天”带来的忽冷忽热。

“夏季心火易旺，表现为心烦失眠、口干舌燥、血压波动。”于淼指出，此时可多吃红色食物，如樱桃可补心血，红豆可清心火，西红柿可以敛汗生津。此外，每日按揉内关穴（手腕横纹上3指），可宁心安神、缓解心悸。

立夏时湿热困脾，容易导致食欲下降、腹胀、疲劳，甚至湿疹频发。于淼说，推荐食疗祛湿，比如用冬瓜、薏米、扁豆煮汤，或饮用陈皮茯苓茶，有助健脾利湿。药膳方面，可以选择四君子粥，温和补气，特别适合脾胃虚弱者。

“立夏时节，需注意起居有常、饮食清淡、运动适度、静心戒怒。”于淼建议，晚睡不要超过23点，以顺应阳气升发；午睡30分钟，可养心护阳、缓解“夏打盹”。饮食注意增酸少苦，例如乌梅、柠檬、山楂可生津开胃；苦瓜、莴笋等苦味食物食用过量易伤脾胃，湿热体质者尤其慎食。运动以温和为主，如清晨或傍晚散步、打太极拳，微微汗出即可；大汗后要及时饮用淡盐水，补充电解质。情志方面，需静心戒怒，避免“情绪中暑”，可以听舒缓音乐、练习书法，或午后静坐10分钟，调息凝神。

民间有“立夏尝三鲜”的习俗，于淼介绍，中医推荐可适量食用地三鲜和果三鲜。地三鲜里，苋菜可清热解毒、蚕豆可健脑安神、蒜薹天然抗菌；果三鲜里，樱桃能补铁养心、枇杷润肺止咳、杨梅能生津消食。应季蔬果不仅味道鲜美，营养价值也高，适当食用有益健康。