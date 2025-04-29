建立实施育儿补贴制度

昨天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况。国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，将出台稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。

推动汽车消费扩容

赵辰昕介绍，稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措具体包括五方面内容。

在支持就业方面，主要包括鼓励企业积极稳定就业、加大职业技能培训力度、扩大以工代赈等支持、加强就业公共服务等；在稳定外贸发展方面，主要包括一业一策、一企一策加大支持力度，帮助出口企业规避风险，扩大服务产品“出海”，鼓励外资企业境内再投资等。在促进消费方面，主要包括扩大服务消费，强化失能老年人照护，推动汽车消费扩容，构建技能导向的薪酬分配制度等；在积极扩大有效投资方面，主要包括完善消费基础设施、大力提振民间投资积极性、设立新型政策性金融工具等。在营造稳定发展的良好环境方面，主要包括持续稳定和活跃资本市场、持续巩固房地产市场稳定态势、加大对实体经济的金融支持等。

“以上这些政策都注重突出针对性和可操作性，注重增强企业和群众的获得感，将成熟一项、出台一项。”赵辰昕表示。

“真金白银”支持外贸企业

商务部副部长盛秋平表示，将持续丰富稳外贸政策工具箱，适时推出新的增量政策措施。

加快内外贸一体化改革，通过“政策+活动”双轮驱动，对受到关税影响较大的企业加大市场渠道、国内消费、财政金融、服务保障等四个方面支持力度。加大“真金白银”的支持力度，推动“三增三减”。“三增”就是政府增加财政资金投入，金融机构增加信贷支持，保险机构增加内贸险支持。“三减”就是推动减免困难企业的房屋租金、展位费、流量费，降低外贸企业内销成本。

继续发挥广交会等龙头展会的平台作用，加大国内展会费用减免优惠政策支持，加强国际展会外经贸资金帮扶，为企业营造良好的市场开拓环境。商务部还将为外贸企业提供更多公共信息服务，编发外贸促进信息、国别贸易指南等，为外贸企业提供相关国家营商环境、供需情况等信息，不断完善海外贸易服务体系。

盛秋平表示，商务部将会同相关部门进一步扩大出口信用保险的承保规模和覆盖面，让外贸企业更有底气去接单。指导金融机构加大对外贸企业的融资支持力度，发挥好小微企业融资协调工作机制作用，推动低成本资金直达小微外贸企业，优化对外贸企业的汇率避险服务，丰富工具箱。

全方位扩大国内需求

“作为全球第二大经济体和拥有14亿多人口的大国，我国扩大内需有巨大的潜力和空间，而且都是非常现实的需求。”赵辰昕说。

在投资领域，我国全社会设备存量资产净值约40万亿元，随着高质量发展深入推进，每年的设备更新换代投资需求将超过5万亿元。同时，我国正在深入实施新型城镇化战略，城镇化率每提高1个点能拉动万亿规模的投资需求。初步统计未来5年需更新改造燃气、排水等各类管道约60万公里、能够创造约4万亿元的投资需求。对于提振消费，赵辰昕表示，将建立实施育儿补贴制度，创设专项再贷款工具，加大对服务消费重点领域和养老产业发展的支持。同时，深入实施提振消费专项行动并抓紧出台各领域专项措施，指导限购城市针对长期摇号家庭和无车家庭等重点群体定向增发购车指标。

·答记者问·

推动培训和就业增收更好挂钩

今年一季度，就业形势保持总体稳定。人力资源社会保障部副部长俞家栋表示，要通过持续挖潜扩容就业空间、打好稳就业政策组合拳、突出保障重点群体就业等举措，全力确保就业局势总体稳定。

在回答北京青年报记者提问时，俞家栋介绍，结合当前的就业形势，人社部会同有关部门以“技能照亮前程”专项培训行动为牵引，启动开展大规模职业技能培训。从今年起到2027年，围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等就业容量大、招聘需求旺的领域，聚焦农村转移就业劳动力、离校未就业高校毕业生等重点群体，提高培训的针对性、有效性。推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体的项目化培训模式，落实差异化补贴支持，推动培训和就业、和增收更好地挂钩。

构建技能导向的薪酬分配制度，制定出台技能人才最低工资分类参考指引，指导企业将职业技能等级作为工资分配的重要参考，推动工资分配向关键岗位、生产一线和急需紧缺的技能人才倾斜。引导企业建立与职业技能等级（岗位）序列相匹配的岗位绩效工资制度，实现多劳者多得、技高者多得、创新者多得。