量身定制穿搭、运动计划，读懂你的睡眠状况与情绪变化，照顾你的宠物……在工业领域大展身手的人工智能（AI），也在消费世界探索成为更“懂”人的智能助手。

在日前举办的以消费为主题的国家级展会——第五届消博会上，一家智能电动汽车企业副总裁谈到如今汽车智能座驾发生的变化：人在座舱里说话已经不是发指令，而是说个人的体验或感受。

“人的体验和感受被车端的大模型理解之后，大模型会形成一个任务清单，把车上所有的单元能力全部原始化，再调动执行。”他举例，当人说脚有点冷，大模型可能会停掉对人脚底下吹的风，当人说觉得有点闷，它可能会打开车窗。这位负责该品牌全域数字化的副总裁认为，最后大模型的想象空间会越来越没有边界，没有限制。

包括这位智能车企数字化领域负责人在内，来自传统制造业、现代服务业等多领域的从业者都见证过人工智能带来的“惊奇”时刻：它感知、学习、推理、决策。

一家数控机床企业负责人曾在今年的第十九届中国国际机床展览会上说，得益于智能数控系统在硬件层搭配AI芯片与智能传感模块，软件层接入DeepSeek等大语言模型，数控机床有了自主学习能力，从“执行者”变成“思考者”，加工效率和精度显著提升。

作为现代制造业的核心设备，数控机床拥有智能大脑意味着汽车、航空航天、工程机械以及电子信息技术等多领域都将迎来智能化变革。

更重要的是，沿着机械化、自动化、数字化发展的中国制造业，已具备实现智能制造、推动全球产业链变革的可能性和实力。就在今年博鳌亚洲论坛2025年年会首场高端对话中，中国金融四十人论坛学术顾问黄奇帆向来自全球多国和地区的代表介绍，中国制造不仅保持了十几年来全球第一的规模，制造业增加值占全球的比重从2010年的20%上升到2024年的34%，中国制造还实现了全产业链的全覆盖。

“我国拥有41个工业大类、207个中类、666个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，形成了一批水平分工加垂直整合、上中下游产业链成熟配套的产业链集群，产业链、供应链韧性较强。”黄奇帆提到，我国在世界500种主要工业产品中有40%以上（220多种）产品产量居世界第一。

一次次站上新起点的“中国制造”，被数字化、智能化改革重新定义，从供给端构建出未来消费新图景。

让爱宠人士、运动达人等年轻消费群体高兴的是，智能喂养、智能猫砂盆等智能宠物用品正探索解决宠物主出差的痛点问题；除监测多项身体指标的智能运动手表外，针对游泳、骑行、登山、滑雪和潜水等运动场景的AR智能眼镜正迭代升级，通过接入大数据平台和算法模型，这些“运动伙伴”能定制竞技、减脂、康复等训练计划，在特定场景下实现交互，提升体验。

在更重融合、更重场景的文旅领域，“说走就走”体验“向往的生活”的年轻人也能发现AI赋能带来的文旅消费新可能。今年春节前夕，江苏一景区借助人工智能等技术，将无人机表演、烟花秀与禅意建筑虚实结合，让游客体验从“看见”到“入画”。即将到来的“五一”假期，北京、湖北、四川等多地景区也都将上新“AI玩法”：戴上VR眼镜，人们可以瞬间“穿越”到古代园林，可以去荆州古城寻“宝”，还可以走进数字人全息舱与AI屈原对话……

一位VR/AR领域从业者在此前举行的2025上海旅游产业博览会上介绍，今年暑期，全球首发的《普拉多博物馆》VR艺术大展将在上海开幕，从西班牙引进的《童话王国》VR项目也将同步开启。

“类似的智能体验其实已经不是科幻故事，已经开始逐渐走进人们的生活，每天都在发生。”用上述智能电动汽车企业副总裁的话来说，物联网、云计算、大数据、人工智能等数智技术持续加持的背后，是消费需求个性化的变化与供需匹配。

有调研报告显示，中国消费品和零售行业正迎来消费结构升级带来的深刻变革。从居民消费结构看，服务性消费占比上升，交通、教育等领域需求增长显著。同时，人口老龄化和家庭小型化推动消费偏好转向情绪价值和质价比，健康与数字消费理念逐渐渗透各年龄段。从消费者需求趋势看，情绪价值、质价比及可持续消费成为核心诉求。

其中，年轻群体是不可忽视的重要力量。来自后浪研究所的调查显示，年轻人舍得投资的领域主要分为四类，以人数占比排序，从高到低依次是体验消费、个人成长、生活方式、兴趣爱好。

为情绪买单，为快乐付费，体验至上的年轻人把时间和精力用在“刀刃”上。

《2024中国青年消费趋势报告》显示，2024年，多品牌智能家电的成交额实现倍增。扫地机器人、智能洗衣机、智能洗碗机等智能家电通过减少家务、提供个性化服务等解放人力，让年轻人有更多时间陪伴家人、发展兴趣等。一名短视频博主就曾用一系列全屋智能作品呈现未来的智能管家：它会提前安排行程、穿搭，准备早餐、规划家务、智能看家，还会关心主人情绪。

从功能满足转向体验升级、追求个性，乐于接受新技术的年轻人给消费市场带来机会与挑战。在参与产品设计、生产、物流等多环节的智能互动中，他们收获专属产品与情感连接。有专家预言，未来的消费市场将不再仅仅是商品的交易场所，更是情感交流和文化创造的平台。

一个典型的案例是，越来越多的年轻人走进3D真人手办打印店，实现手办自由、记录生活。一名来自湖南的00后3D真人手办打印店店主记得，一名同为00后的顾客选择将3D真人手办作为自己的毕业纪念品，因为3D真人手办可以提供一种更为立体的回忆，还有一对父母抱着两个月大的宝宝前来拍摄。这名00后店主说，这个小朋友会在自己的打印馆中“长大”。

未来将至，青年先行。由“数字原住民”带动的消费新场景，正通过释放需求潜力催生高质量供给，以高质量供给牵引产业升级。

今年发布的《提振消费专项行动方案》提出，开展“人工智能+”行动，促进“人工智能+消费”，加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道。

可以想见，伴随人工智能技术的不断发展和应用，人机协作、相处的消费生态将加速重塑，涵盖衣食住行、教育康养、文旅医疗等多领域的消费品工业也将持续焕新，助力中国制造从“世界工厂”向“创新策源地”转身。