青年消费观里藏着“矛盾美学”

继“朋克养生”之后，“矛盾美学”又一次显现在当代青年的消费观中。他们在吃喝上精打细算，在购买电子产品时货比三家，却在自己的兴趣爱好上“一掷千金”。

近期，中国青年报·中青校媒就青年消费行为和态度进行问卷调查，共收到有效问卷1633份。调查发现，“该省省该花花”的消费态度，在受访青年的多种消费场景中都有所体现。调查显示，81.02%受访者认同再省不能省兴趣，日常生活可以节省，省下来的钱花在兴趣爱好上；63.20%受访者认同在社交方面该花的钱要花，自己一个人的消费可以节省。

“每天少吃一个鸡腿换来一个‘趁手的家伙’，我感觉挺值的。”就读于北京中医药大学的张昊天，每个月都会在自己的小爱好——游戏上投入200-300元。作为游戏达人，前不久张昊天在观看某短视频平台上的评测视频后，花800元买了一款鼠标，“改善自己的游戏手感仅仅是其中的一小方面，更主要的是为了自己的手部健康着想。”

进入实习阶段后，张昊天直言休闲娱乐的时间越来越少。“我希望尽可能获得最好的游戏体验，扫除工作给我带来的疲劳。而购买一些虚拟产品，的确能丰富我的视听感受。”他说。

如何“把钱花在刀刃上”？“抠抠搜搜花大钱”的年轻人有更多元的定义和理解。巢湖学院的闫国侠认为，相比起日常买衣服和护肤品，将钱花在旅游上更加值得，“旅游消费其实是对自身眼界的投资”。

去年，闫国侠和朋友到广西旅游，正好赶上当地举办“三月三”文化活动。在柳州，她花十几元品尝到了心心念念的螺蛳粉；在桂林，她见识到从未见过的山水交融；在南宁，当地人载歌载舞的场景也让她印象深刻。“这些体验比直播间抢购更有获得感。”闫国侠的旅行账本显示，五天三城的“特种兵之旅”总花费两千多元，其中体验型消费占了一大半。

同样注重精神刚需、选择体验消费的还有就读于安徽大学的赵雨晨。他的旅游地图是高中毕业时班主任制作的“蹭饭地图”。“与其说是旅游，不如说是走亲访友。”赵雨晨说，白天和自己高中时要好的玩伴边聊边逛，晚上在当地的特色小馆叙叙旧情，这样的“探亲式旅游”不仅实现了他的旅游目标，更满足了他的情感需要。

既能省就省，又能为兴趣爱好和情绪价值买单，许多年轻人的消费观是理性与感性并存，是质价双优。

中青校媒调查显示，87.32%受访大学生认同消费追求“质价比”，省钱的前提是品质达标，85.55%受访大学生认同再穷不能穷教育，平时可以节省一些，提升自我的钱该花得花。

“长期主义这个词最近讨论很多，消费也该评估长期价值。”面对商家层出不穷的营销策略，闫国侠还总结出“三不原则”：不参与复杂满减的购物节、不信奉“拍一发十”的捆绑销售、不开启任何消费信贷功能。“真正的省钱不是耗费精力比价，而是认清真实需求。”如今，闫国侠会把心动商品放进购物车“冷静两周”，超过七成会被最终删除。她在朋友圈写下：“真正的自由，是拥有不被物欲绑架的选择权。”

另一组展示年轻人自主选择实用的数据是，70.36%受访者会在T恤、袜子、运动服等基础服饰上选择平替，44.15%受访者会在洗护用品、纸巾等日常用品上选择平替，38.33%受访者会在日常饮品和餐饮上选择平替。

这意味着，寻找同源、同厂、同工艺和同材质商品的年轻人，不再过于追求品牌的高溢价，不再被消费主义所惑，他们回归物品本身。在主动参与消费决策的“优化”中，年轻消费者正寻找多重需求的平衡点。