直播预告：从“肠”计议！专家教你科学认识结直肠癌

为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

在全球范围内，结直肠癌是人类最常见的恶性肿瘤之一，其发病与生活方式的改变及膳食结构不合理密切相关。结直肠癌早期诊断却不明显，多数患者确诊时已是晚期。那么，生活中哪些因素会增加患结直肠癌的风险？目前，治疗结直肠癌有哪些手段？

4月29日10:00至11:00，浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科主任袁瑛做客“人民好医生”客户端直播间，就结直肠癌早筛与诊疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

袁瑛，浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科主任、教授、主任医师、博士生导师，教育部恶性肿瘤预警与干预重点实验室副主任，《实用肿瘤杂志》常务副主编兼编辑部主任，中国临床肿瘤协会（CSCO）常务理事、结直肠癌专家委员会副主任委员、胃癌专家委员会常委，中国抗癌协会家族遗传性肿瘤专委会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会常委，中国抗癌协会大肠癌专业委员会常委、遗传学组组长，浙江省医学会肿瘤分会候任主任委员，浙江省抗癌协会家族遗传肿瘤专业委员会主任委员等。

如何收看直播：

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