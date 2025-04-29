直播预告：警惕“吃”出来的癌上身！专家教你应对胃肠道肿瘤

为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

谈及肿瘤疾病，难免让人心生恐慌，然而一些高发病率的恶性肿瘤却没有因为人们忌讳而悄然退去。但近年来，胃癌、结直肠癌的发生成为威胁公众健康的隐患之一。那么，如何正确认识胃肠肿瘤？如何及早发现和科学治疗？

4月29日14:00至15:00，山东省立医院普外科主任、胃肠外科主任李乐平做客“人民好医生”客户端直播间，就胃肠肿瘤早筛与诊疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李乐平，山东省立医院普外科主任、胃肠外科主任，泰山学者特聘专家，二级教授，博士生导师，国务院特贴专家,山东省消化肿瘤转化医学重点工程实验室主任，山东省消化肿瘤基础与临床重点高校实验室主任，国家卫健委能力提升与继续教育外科学专业委员会副主任委员，国家胃癌质控专家委员会副主任委员，国家结直肠质控专家委员会副主任委员，中华医学会外科学分会全国委员，山东省医学会外科专业委员会第六届主任委员、现候任主任委员等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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