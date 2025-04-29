脂肪“小工匠”为啥爱挑中年人“造屋”

曾经坚挺的六块腹肌，渐渐被柔软的“游泳圈”取代，这不仅仅是外观上的改变，更是健康隐患在悄然滋生。腹部脂肪，这个看似无害的“赘肉”，实则正加速着我们的衰老进程，并悄然增加患糖尿病、心脏病等慢性疾病的风险。那么，随着年龄增长，我们的腹部为什么会变得如此肥胖呢？美国“希望之城”国家医疗中心的一项最新研究，为我们揭开了这一谜题的神秘面纱。

原来，在脂肪组织中，隐藏着一群特殊的“小工匠”——脂肪细胞祖细胞（APC），它们负责制造新的脂肪细胞。岁月流逝，这些“小工匠”却仿佛被注入了新活力，开始在我们腹部周围疯狂建造“脂肪小屋”。

科学家在小鼠实验中发现，老年小鼠的APC比年轻小鼠的更活跃，能够制造出更多的脂肪细胞，即使移植到年轻小鼠体内也是如此。这就好比，即使你换了一个年轻的身体，那些年老的“工匠”依然会按照自己的节奏，不断扩建你的“脂肪王国”。

更令人惊讶的是，随着年龄的增长，APC还会进化成一种更为强大的“超级工匠”——年龄特异性定型前脂肪细胞（CP-A）。这些“超级工匠”在中年时开始大量出现，它们不仅制造脂肪细胞的能力更强，而且数量也远远超过普通APC。这就解释了为什么在中年时，即使体重没有明显增加，腰围却会悄悄变大。

那么，是什么驱使这些“超级工匠”如此疯狂呢？原来，一种名为白血病抑制因子受体（LIFR）的信号通路，在其中扮演了关键角色。它就像一把钥匙，打开了CP-A的增殖之门，让它们不断进化成脂肪细胞，最终导致我们的腹部脂肪堆积。

这项研究不仅让我们对腹部脂肪的增加有了更深入的了解，也为未来治疗提供了新思路。或许有一天，我们能够通过阻断LIFR信号通路或清除CP-A，来防止与年龄相关的肥胖问题，并重新拥有健康体态和长寿生活。