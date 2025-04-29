巨细胞病毒或改进黑色素瘤疗效

科技日报讯 （记者刘霞）英国牛津大学科学家领衔开展的一项新研究表明，常见且通常无害的巨细胞病毒（CMV）或有助改进黑色素瘤的治疗效果。最新研究为癌症免疫治疗提供了新思路。相关论文发表于最新一期《自然·医学》杂志。

CMV是一种广泛存在的疱疹病毒，很多成年人携带该病毒但无明显症状。在健康人体内，这种病毒通常被免疫系统控制在休眠状态。然而研究发现，这种状态意外地重塑了人体内的免疫防御机制。研究团队通过对341名黑色素瘤患者的跟踪观察，首次证实CMV感染能显著增强免疫治疗效果。

黑色素瘤如果不能及早发现可能很难治愈。免疫疗法虽然提高了黑色素瘤患者的存活率，但并非所有患者都受益，有些患者会产生耐药性。此外，免疫疗法可能引发严重副作用。

此次发现，CMV阳性患者对PD-1免疫抑制剂反应更佳。该疗法通过阻断PD-1蛋白来帮助免疫系统攻击癌症细胞。接受预防性治疗的患者复发率明显降低。另外，CMV阳性患者在治疗期间出现严重免疫相关并发症的发生率也较低。

团队称，CMV之所以成为对抗皮肤癌的“盟友”，可能在于其激活了一组对抗癌症至关重要的免疫T细胞。最新研究是常见病毒首次被证明会提升黑色素瘤的疗效。他们计划扩大样本规模，进一步探究这一方法的有效性，最终为患者提供个性化免疫疗法。