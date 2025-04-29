专家解析淋巴瘤防治：推进规范诊疗 提升全程管理

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

淋巴瘤因其早期症状不典型，容易与其他疾病混淆，导致误诊和延误治疗。哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军、中国医学科学院血液病医院淋巴肿瘤诊疗中心主任医师安刚做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享如何预防和治疗这种“最善伪装”的肿瘤。

发病率攀升 更“青睐”老年人

马军介绍，随着我国老龄化进程加快，淋巴瘤发病率显著上升。2022年数据显示，北京每年约有十万分之十的人患淋巴瘤，全国每年约十四万左右新发病例。预计到2030年，淋巴瘤在我国的发病率将与欧美国家持平，在恶性肿瘤发病率进入前8位。淋巴瘤更“青睐”老年人，60岁以上患者约占70%。

安刚提醒说，年轻人易患淋巴母细胞淋巴瘤等，而老年人则多发慢性淋巴细胞白血病等惰性淋巴瘤。高危人群主要包括有淋巴瘤家族史者、自身免疫性疾病患者、免疫缺陷人群以及感染EB病毒或幽门螺杆菌者。

症状呈多样性 规范诊断是关键

淋巴瘤症状复杂多样，易被误诊。马军建议，如果出现颈部、腋下、腹股沟淋巴结无痛性肿大、持续低热、盗汗或血液指标异常时，应及时到血液专科医院就诊。淋巴瘤诊断需多学科协作，涉及皮肤科、耳鼻喉科、消化科等。检查方法多样，包括自我检查、影像学检查和活检等。自我检查时，关注浅表淋巴结变化；影像学检查可确定病变部位和范围；活检则是确诊的关键手段。在专科医院，淋巴瘤误诊率已从78%降至12%左右。

综合疗法与精准治疗并重

安刚介绍，淋巴瘤治疗以综合疗法为主。手术主要用于获取病理样本或解除压迫；化疗虽存在副作用，但仍是重要治疗方式，如ABVD方案对霍奇金淋巴瘤治愈率高达80%-90%；放疗对早期霍奇金淋巴瘤等有效。靶向治疗和免疫治疗发展迅速，如利妥昔单抗等靶向药物以及CAR-T疗法在B细胞淋巴瘤中疗效显著。

马军希望规范化治疗能成为精准个体化治疗的基础。我国已建立388个淋巴瘤亚专科，城市医院五年无病生存率约47%，但基层医院仅37.6%。提高基层诊疗水平、实现全程管理对改善患者预后至关重要。

安刚在访谈中表示，肿瘤细胞基因突变、亚克隆差异及免疫力环境变化都可能导致耐药。联合治疗是克服耐药的有效方法，如联合化疗与靶向药物、免疫治疗与靶向药物等。通过多角度打击肿瘤细胞，可有效避免耐药的发生。

健康生活 早期筛查

安刚认为，在治疗中要平衡疗效与生活质量。通过个体化治疗方案、控制肿瘤进展、缓解治疗副作用（如使用止吐药、升白针）以及提供营养和社会支持来提高患者生活质量。

马军建议预防淋巴瘤应减少环境污染，保持健康生活作息，适度体检，避免盲目使用各种保健品和药物。出现疑似症状时，应及时到血液专科就医。保持良好的生活习惯，如合理饮食、适度运动、充足睡眠和心理平衡，有助于降低患病风险。

两位专家表示，淋巴瘤的防治需要全社会的共同努力，通过提高公众认知、加强早期筛查、推进规范化治疗和全程管理，进一步提高淋巴瘤患者的生存率和生活质量，希望患者、家属与医护人员携手，共同战胜疾病。