如何预防噪声污染？中疾控专家提示

人民网北京4月28日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍关爱劳动者职业健康有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在生活和工作中，噪声可以说是无处不在的，噪声可能对人体造成哪些健康损害？工作中应该如何预防噪声的污染？

中国疾控中心职业卫生所所长孙新表示，噪声在日常生活和工作环境中几乎无处不在。噪声的暴露主要造成了听觉系统的损伤，例如导致听力损失，严重者导致噪声聋。噪声的强度越强、接触时间越长，导致的健康损害是越严重的。

工作中如何预防噪声污染？孙新表示，首先对于用人单位来讲，一是要改进工艺，优先采取降噪材料，降低工作场所噪声的强度；二是采取隔声材料，将产生噪声的部位罩起来，降低噪声在空气中的传播；三是要定期对接触噪声的劳动者开展职业健康检查，做好岗前、在岗期间和离岗的听力检查。

对劳动者个人来说，佩戴耳塞和护听器是减少噪声污染、保护听觉器官的有效措施。但是，佩戴防护用品并不意味着就进了“保险箱”，如果耳塞、护听器选择不对，或者佩戴不正确，也可能出现听力损失或者噪声聋。

孙新提醒大家，一是要选择符合国家标准的耳塞和护听器；二是要掌握正确的佩戴方法，劳动者在进入噪声作业场所之前，要佩戴好，另外在工作期间要坚持全程佩戴；三是要减少在生活娱乐时的噪声污染，例如要避免长时间佩戴耳机听音乐。大家听音乐时，也尽量把音乐的音量调到适中。