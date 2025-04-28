直播预告：早筛早诊早治——破解消化道肿瘤的生存密码

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

常言说，病从口入，虽然癌症的病因目前尚不完全清楚，但专家们普遍认为，有一部分恶性肿瘤的发生与膳食营养因素密切相关。而消化道作为直接受纳和消化食物的器官，所受到的伤害必然首当其冲。

4月29日16:00-17:00，浙江省肿瘤医院副院长朱骥将做客“人民好医生”科普直播间，就消化道肿瘤的防治等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

朱骥，浙江省肿瘤医院副院长，伦理委员会主任，博士生/博士后导师，腹部放疗科主任医师，复旦大学肿瘤学博士，中国抗癌协会常务理事，国家癌症中心/国家肿瘤质控中心结直肠癌质控专家委员会副主任委员，CSCO生物统计专委会副主任委员，中国抗癌协会大肠癌专业委员会常委，中国抗癌协会支持治疗专业委员会常委，中国外科医师协会MDT专委会青委会副主任委员，浙江省肿瘤诊疗质控中心副主任，浙江省放射肿瘤学重点实验室主任。

如何收看：

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