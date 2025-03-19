望闻问切判断体质 对症调理健康减重

“体重管理”近来成为热议话题，中医在健康减肥方面有哪些方法？首都医科大学附属北京中医医院内分泌科主任尚菊菊在接受人民网采访时介绍，中医内分泌减肥是基于中医理论的一种减肥方法，其核心在于通过调理体质、调整脏腑功能达到减肥的目的。

尚菊菊表示，内分泌代谢其实是西医的一个名词，在中医看来实则为脏腑功能失调，尤其是脾胃运化失常是临床常见病机，即摄入过多肥厚油腻之品，但脾运化功能不足，水谷代谢失常，脾胃不能正常的把机体需要的养分输送全身，把水谷的糟粕通过大小便排出体外，导致水液停滞，容易形成痰湿，同时气机运行不畅，推动血脉运行的功能下降，形成气滞血瘀。同时各种情志压力等造成的肝气不舒，进而形成肝气郁结也是重要诱因，表现为气血不畅、代谢废物堆积。

在开始调理前，中医会通过‌望闻问切判断体质，一般可以分为以下三类。实证型‌：面色红润、急躁易怒、食欲旺盛；‌虚证型‌：倦怠懒言、乏力心悸、头晕怕冷；‌痰湿型‌：腹部肥胖、舌苔厚腻、体沉乏力。随后，根据体质定制相应的调理方案，帮助恢复“脾升胃降”功能，促进水谷精微输布与糟粕排泄。

“初步干预的疗程大概是三个月，精力、疲劳感都能有所改善，逐渐恢复代谢平衡，体脂、体重自然下降。”尚菊菊指出，中药调理的同时搭配调整规律饮食、充足睡眠、调节情绪等，能更好维持人体“阴阳平衡”的状态，保证动态健康。

此外，尚菊菊提到，针药结合是一种较为常用的调理方式。在服用汤药的同时，搭配针灸、耳穴疗法，通过刺激一定的穴位（如中脘、天枢、带脉穴）来调节代谢、抑制食欲，能协同增效。