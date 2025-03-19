落实休假制度 激荡消费“春水”

“严格落实带薪年休假制度”“加强对各单位休息休假制度执行情况的常态化监督”“鼓励带薪年休假与小长假连休，实现弹性错峰休假”“不得违法延长劳动者工作时间”……近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》（以下简称《方案》），其中关于保障休息休假权益的内容备受关注。

当前，在一些用人单位的职场环境中，“加班文化”“有假难休”等问题客观存在。若休假制度落实不到位，不仅容易导致劳动者身心健康问题、无法保证工作效率，还会抑制消费潜力的释放。如果劳动者困于“两点一线”的循环，甚至产生“休假羞耻”“休假焦虑”，又如何有时间、有心情出门体验精彩生活呢？

如今，有关部门重申保障休息休假权益，正是聚焦“不敢休、不能休”的社会痛点，让劳动者更有底气休假、享受生活，实现全面发展。同时，这也能够在消费领域“激荡一池春水”，为扩大内需带来新的可能。

近年来，无论是“文博热”“冰雪热”，还是县域游的“出圈”，都折射出假日经济所蕴含的巨大消费动能。人们利用休闲时光游览大好河山、体验传统民俗、欣赏非遗技艺，不仅是花钱买东西，更是为了多维度提升精神生活的品质。假期经济欣欣向荣，推动的是经济发展和民生改善的良性循环。

在《方案》中，“鼓励有条件的地方结合实际探索设置中小学春秋假”，也被置于“保障休息休假权益”一项中。在成年人的休假权利获得保障、中小学生享受春秋假的情况下，以家庭为单位的假期安排将有更多“择时”空间。如此，既有利于消除“孩子放假无人陪伴”等家长常见的烦恼，也可促进解决游客在法定节假日扎堆出行、假期消费波动大等问题。

当然，在落实休假制度的同时，让老百姓有钱消费、有消费的欲望，是畅通假期经济良性循环的基础和前提。就此而言，还需打好“城乡居民增收促进”“消费能力保障支持”“服务消费提质惠民”“消费环境改善提升”等行动的组合拳，让老百姓的钱包更充盈，让消费环境更友好，让消费品质更可靠。